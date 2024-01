Bennet verso Conad, il Comune: "I posti di lavoro sono al sicuro"

Non vi saranno ricadute negative sotto l’aspetto occupazionale nel passaggio dell’ipermercato all’interno del centro commerciale ‘Gallerie Bennet Comacchio’ a Conad. È questa la rassicurazione che è stata espressa all’amministrazione comunale della città lagunare da Bennet Spa. "Il sindaco e la giunta, insieme al presidente del Consiglio comunale – si legge, infatti, in una nota diffusa dal Comune – hanno ricevuto rassicurazioni da Bennet Spa circa la conservazione del posto per i dipendenti, a seguito della rilevazione dell’ipermercato di Comacchio e hanno appreso la volontà dei proprietari di introdurre novità che prevedono l’aumento occupazionale". Sono questi i primi esiti del dialogo da tempo avviato tra l’amministrazione comunale di Comacchio e i vertici gruppo comasco, relativamente alle sorti dell’ipermercato all’interno del centro commerciale ‘Gallerie Bennet Comacchio’.

Mentre infatti Bennet rimarrà proprietario dei locali, la gestione della piattaforma alimentare passerà a un altro gruppo della grande distribuzione. "Anche in questo tavolo, fin da subito, siamo stati in contatto con gli imprenditori per conoscere le intenzioni di chi opera sul territorio e ricevere certezze circa la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti – conferma il sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri –. Il confronto con il gruppo Bennet è stato altresì l’occasione per fare il punto su altri aspetti riguardanti le esigenze del polo commerciale di Valle Isola e la viabilità, per studiare insieme soluzioni che potenzino il nostro territorio e ne aumentino l’appetibilità".

Dunque sono stati diversi gli aspetti affrontati nell’ambito del dialogo tra il Comune e Bennet, che proseguirà. La notizia del trasferimento del ramo d’azienda, concernente l’ipermercato interno alle ‘gallerie Bennet Comacchio’ (che sorgono nell’area commerciale che si sviluppa lungo via Valle Isola), era emersa nelle ultime settimane del 2023. Una notizia che era stata resa pubblica dalle organizzazioni sindacali di categoria (Filcams, Fisascat e Uiltucs), le quali avevano diffuso un comunicato congiunto in merito che, di fatto, ha dato conferma alle voci che stavano circolando.

Da parte dei sindacati è stata preannunciata massima attenzione sull’acquisizione affinché siano garantiti gli attuali livelli occupazionali all’interno dell’ipermercato. E, sotto questo profilo, è certamente confortante quanto espresso dai vertici del gruppo comasco nel dialogo con l’amministrazione comunale che ha avuto importanti rassicurazioni rispetto alla conservazione del posto per i dipendenti e prospettive di nuove assunzioni.