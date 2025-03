’Benvenuti a casa Morandi’, coi figli Marco e Marianna

Torna il teatro domani sera a Codigoro, nell’ambito della stagione proposta dal comune codigorese, con "Benvenuti a Casa Morandi" in scena alle 21 sul palco del teatro Arena. Una commedia con Marco e Marianna Morandi un ritratto inedito ma molto fedele alla realtà fatto da due testimoni d’eccezione della vita dell’eterno ragazzo della canzone ovvero Gianni Morandi. Lo fanno i figli Marco e Marianna del grande cantante di Monghidoro. I due figli d’arte crescono tra canzoni famose, film di successo, rotocalchi, e ospitate in Tv. Benvenuti a casa Morandi è la loro versione dei fatti, è la loro memoria ricca di aneddoti e ricordi esilaranti condivisi con papà Gianni, sempre troppo pignolo, mamma Laura alquanto eccentrica e la tata Marta. Una commedia divertente e romantica che parla in maniera ironica della vita dei due figli che compiono un viaggio nel loro passato ma anche in un presente pieno di domande, dubbi e incursioni telefoniche di papà, mamma e figli sempre pieni di richieste. Marianna dopo tanto tempo passato a fare la madre torna a recitare sollecitata amorevolmente, sia nella realtà che nella finzione, dal fratello Marco, che da anni alterna la sua attività di cantante e attore a quella di padre. Un atto unico di una commedia sincera, farcita di musica ed episodi divertenti.

c. c.