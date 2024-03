Benvenuti al Castello Lambertini. Studenti dell’Aleotti nella storia

Per la quindicesima volta in dieci anni agli studenti delle classi del Cat Aleotti (Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio) viene affidato il compito di aprire al pubblico un bene in qualità di apprendisti ciceroni Fai. A guidarli la professoressa Paola Di Stasio, il professor Alessandro Tagliati, con il patrocinio della preside professoressa Francesca Apollonia Barbieri e il sostegno dell’intero Istituto. Ad offrire questa opportunità di crescita ai ragazzi è ancora una volta la delegazione Fai Ferrara.

Sabato e domenica tornano le Giornate Fai di Primavera edizione 2024, il più grande evento nazionale dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. In 400 città d’Italia si potranno visitare 750 luoghi di storia, arte e natura, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti. I nostri studenti, eccezionalmente, saranno protagonisti a Poggio Renatico, località presso la quale avranno l’onore di riaprire il Castello Lambertini dopo i lavori post-sisma. Si tratta di un grande inedito, il Castello Lambertini riapre dopo l’esecuzione delle opere di ripristino danni dovuti al sisma. Chiuso da qualche anno, verrà inaugurato oggi dal governatore Stefano Bonaccini. La cerimonia inizia alle 9,15, intervento del sindaco Daniele Garuti alle 9,30. Il presidente della Regione prenderà la parola alle 9,40. Mentre è affidata alla Delegazione Fai Ferrara e agli studenti dell’Aleotti l’apertura per i cittadini di Poggio Renatico e per tutti coloro che vorranno vedere in anteprima il Castello restaurato e conoscere la sua storia. Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Iis Aleotti” di Ferrara, classi 2ª A, 4ª A Istituto Tecnico cat professori Paola Di Stasio, Alessandro Tagliati. Dirigente Francesca Apollonia Barbieri.

re. fe.