Benvenuto ai carabinieri. Rinforzi dalla scuola allievi: "Ecco i nuovi 31 militari"

Nuovi rinforzi per i carabinieri della provincia. Sono 31 i militari assegnati al Ferrarese. Ieri mattina, al comando provinciale carabinieri, il comandante e colonnello Alessandro Di Stefano, alla presenza di tutti gli ufficiali, ha incontrato i nuovi carabinieri che, a conclusione dell’ultimo corso formativo, sono stati destinati al territorio provinciale.

La nuova assegnazione contribuisce ad un significativo rafforzamento delle stazioni carabinieri che da sempre rappresentano un presidio di legalità ed un punto di riferimento per le popolazioni anche dei Comuni più piccoli del territorio. I ben 31 Carabinieri del 143° corso provengono dalle Scuole Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, Campobasso, Taranto, Iglesias, Torino e Velletri. "Anche quest’anno – viene rilevato – la cospicua assegnazione di giovani donne e uomini dell’Arma al comando provinciale di Ferrara testimonia la particolare attenzione del comando generale per la provincia estense. Una buona notizia per tutti i territori del Ferrarese che possono contare su un controllo capillare".