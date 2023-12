"Benvignante diventerà la culla della musica con eventi e festival"

A luglio, per la prima volta, Ferrara Sotto Le Stelle Festival, la rassegna della musica italiana e internazionale, con autori di fama mondiale e giovani talenti emergenti senza distinzioni di generi, farà tappa ad Argenta con alcuni dei suoi grandi concerti, ospitata nel parco della delizia estense di Benvignante, dove è in corso il restauro dell’elegante edificio, scudato dall’Unesco quale "Patrimonio dell’umanità, finanziato dai fondi del Ducato Estense. Ne dà l’annuncio il sindaco di Argenta, Andrea Baldini: "È per noi un onore ospitare uno dei festival musicali più famosi e importanti in Italia, che ha contribuito a far diventare Ferrara un punto di riferimento per gli appassionati di musica. In molti ci hanno chiesto che cosa potrà diventare la delizia di Benvignante: questo è un primo pezzo di quello che ci siamo immaginati: uno spazio per chi vuole vivere la nostra bella Argenta, grazie a eventi, anche eccezionali, come Ferrara sotto le stelle". Nei giorni scorsi l’amministrazione Baldini ha organizzato una visita guidata allo storico edificio rinascimentale con i tecnici della direzione lavori. Il recupero del quattrocentesco edificio è in vista del traguardo, ma è stata un’operazione lunga e laboriosa. La Delizia è inaccessibile dal terremoto del 2012, che ha richiesto lavori di consolidamento del torrione; in seguito è cominciata la fase di recupero vera e proprio, un investimento di 900 mila euro, messo in campo dal ministero dei Beni Culturali nel filone Ducato Estense, oltre a 65 mila euro sborsati dalle assicurazioni e altri 200 mila del Comune per adeguamento dei prezzi.

f.v.