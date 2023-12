Benvignante, il primo evento con ’Negrito’

Non si può dire che il ritorno alle manifestazioni del giardino della delizia estense di Benvignante non sia bagnato da concerti favolosi. Il primo in cartellone è top, si terrà lunedì 8 luglio con Fantastic Negrito, in una delle sue cinque tappe italiane del leader statunitense. I suoi tre album The Last Days of Oakland, Please Don’t Be Dead e Have You Lost Your Mind Yet hanno vinto il Grammy Award come miglior album blues contemporaneo rispettivamente nel 2016, nel 2019 e nel 2021, vincendo tre volte consecutive il premio in questa categoria. L’ultima fatica discografica di Fantastic Negrito è Grandfather Courage, versione acustica dell’acclamato quarto album in studio White Jesus Black Problems, che gli ha fatto ottenere una nomination ai Grammy Awards 2023 nella categoria Best American Roots Performance per il singolo Oh Betty. In parte storia d’amore, in parte lezione di storia, lo straordinario White Jesus Black Problems è una trascinante ode alla forza della famiglia e alla persistente resilienza del genere umano. Ispirati alla storia d’amore interrazziale – e illegale – dei suoi antenati, una serva bianca e uno schiavo di colore nella Virginia del 1750, i brani dell’album sono audaci e stimolanti nell’affrontare temi come razzismo, capitalismo e il vero significato della libertà, senza mai perdere d’occhio il desiderio e la determinazione alla base della narrazione. Ogni traccia può riassumere da sola il significato dell’intero album, ma analizzare nel complesso il disco e il relativo film conduce a un’esperienza molto più trascendente.

f. v.