Benvignante, la Pfm in concerto: "Una festa dopo la riqualificazione"

L’anno scorso fu Edoardo Bennato l’evento musicale dell’anno, quest’anno ad Argenta sarà il concerto della PFM. E’ cominciato il conto alla rovescia, l’esibizione è in programma il 9 luglio nel giardino della delizia estense di Benvignante in occasione del completamento dei lavori di riqualificazione dello storico edificio rinascimentale. La storica band torna sui palchi di tutta Italia in occasione del quarantennale dei live Fabrizio De André e PFM in concerto e a vent’anni dalla scomparsa del poeta, con PFM canta De André – Anniversary. Un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale vengono aggiunti anche brani tratti da "La buona novella", completamente rivisitati dalla band. Sul palco due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli, fondatore della PFM, con l’inconfondibile magia della sua tastiera, e Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber. La Premiata Forneria Marconi è un gruppo musicale eclettico ed esuberante, con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Nata discograficamente nel 1971, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale e continua fino ad oggi a rappresentare un punto di riferimento. L’evento rientra nell’ambito di "Ferrara Sotto le stelle", che prevede due importanti date nella delizia estense: l’8 luglio gli americani Negrito e il giorno dopo sullo stesso palco la prog band italiana più famosa al mondo.

Franco Vanini