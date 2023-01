"Benzina e accise, la scelta giusta Il Pd, demagogia"

"Talmelli (Pd) sul Carlino – la risposta del senatore Alberto Balboni (Fratelli d’Italia) – accusa il centrodestra di aver disatteso la promessa di tagliare le accise. Come gli economisti hanno confermato, la scelta è stata giusta, del resto in linea con quanto hanno fatto tutti i Paesi europei, nessuno dei quali ha rinnovato le agevolazioni fiscali a fronte della riduzione del prezzo della benzina. Il Pd – prosegue – dovrebbe almeno dire dove avrebbe preso i 10 miliardi necessari per il taglio delle accise: dalla sanità, dal taglio del costo del lavoro, dalle pensioni minime? Non lo dice perché fa solo demagogia. Le accise sono ingiuste? Sì, sono ingiuste. Il Pd ha governato 10 anni negli ultimi 11, perché non le ha tolte? Quanto alla narrazione secondo cui Giorgia Meloni avrebbe promesso in campagna elettorale di toglierle, come tutti hanno capito, tranne chi non vuol capire, la promessa era di sterilizzarle, non di tagliarle (consultare un qualsiasi economista per farsi spiegare la differenza). Confermo che nell’arco della legislatura le accise saranno progressivamente ridotte, compatibilmente con i vincoli di bilancio".