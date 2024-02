"Benzinai, futuro sempre più incerto sotto i colpi del green"

Ferrara, 3 febbraio 2024 – Il numero delle aree di servizio sceso da 120 ad un centinaio, solo 40 i gestori che vengono definiti ’puri’ (titolari a tutti gli effetti delle pompe di benzina), impianti chiusi e abbandonati. Il grido d’allarme arriva dai benzinai che, sulla via d’estinzione ormai da anni, rischiano ora di finire nella morsa della trasformazione green. Le colonnine per fare un pieno d’elettricità più che un’occasione un miraggio.

“In questo momento nessun distributore nella nostra provincia – interviene Michele Rosati, coordinatore Faib-Confesercenti Emilia Romagna – ha le colonnine per la ricarica dell’auto". Suona un po’ come una beffa lungo la strada della rivoluzione green. Proprio loro, che di rifornimento vivono, rischiano di essere lasciati indietro. Un futuro sempre più incerto per i benzinai fra precarizzazione contrattuale e sfide della nuova mobilità.

"Il gestore di carburante ancora al centro della mobilità del futuro?", l’interrogativo sollevato dall’associazione di categoria durante un recente incontro. "In Italia da dieci anni a questa parte è in costante diminuzione il numero dei benzinai – riprende Rosati allargando lo sguardo dalla provincia all’Italia – fra il 2013 e il 2023 è il calo è stato al di sopra del 30%. All’interno del settore della distribuzione c’è però stata una crescita del numero delle stazioni di servizio gestite diversamente. Le pompe ‘bianche’ indipendenti dalle compagnie petrolifere, gestioni ‘anomale’ nel senso di un presidio con contratti anomali e illegali, gli impianti ‘ghost’ senza gestore, e quelli governati direttamente dalle compagnie".

È il segno di una crisi che sta investendo con forza la figura del benzinaio, alle prese con la transizione energetica e con una mobilità non più basata esclusivamente sui carburanti tradizionali.

"Chiederemo alla Regione – prosegue Rosati – che i prossimi bandi regionali di finanziamento per la sostituzione dei veicoli commerciali prevedano che il cambio del vecchio veicolo possa essere fatto con mezzi con qualsiasi alimentazione, diesel compreso perché consentirà di rendere più efficaci i bandi, che finora non sempre hanno funzionato secondo le nostre aspettative. In pratica consentivano la sostituzione soltanto con veicoli elettrici, non solo più cari ma spesso non disponibili in tempi brevi o non adeguati alle esigenze delle imprese come ambulanti e agenti di commercio".

La transizione energetica può rappresentare un rischio per la sopravvivenza della categoria. Vengono chiesti a gran voce provvedimenti di sostegno. "Gli impianti vanno tutelati e aiutati a trasformarsi anche in luoghi di logistica e di servizi per i cittadini". Sulla mobilità elettrica si sconta la carenza di colonnine. "La figura del gestore – l’appello – deve essere essenziale per un passaggio nella modalità di consumi energetici e di mobilità che si annuncia epocale".