Beppe Saronni al ’Ciclismo lento’: "Un Festival che fa appassionare. Moser? Che sfide. Pogacar, fenomeno"

Schietto e sincero, uno che non le manda a dire, al Festival del ciclista lento, ospite del patron Guido Foddis alla Casona, l’altra era Giuseppe Saronni, grande campione di ciclismo e ora dirigente alla Uae.

Saronni, stato un corridore abituato a vincere. Cosa l’ha convinta a dire sì a questo festival?

"Nella mia carriera ho provato sia ad andare forte che ad andare piano. Negli ultimi anni da corridore ho sofferto, quindi so bene cosa significa fare fatica. Ora mi sento pronto per il ciclismo lento, anzi: direi che è quello che preferisco".

Però qui bisogna davvero andare piano, soprattutto (oggi) alla Gran Fondo del Merendone... è in grado?

"Ci si abitua presto. E poi è un’altra esperienza: ti godi la compagnia, il paesaggio. Durante la carriera, gli allenamenti più belli erano quelli in cui ci si fermava per un panino e una Coca-Cola. Si rideva, si scherzava, si raccontavano storie. Quei momenti li ricordo con più piacere degli allenamenti duri. Il ciclismo lento, oggi, è quello più adatto alla nostra età".

L’ha sorpresa trovare un festival dedicato alla lentezza, in un mondo che corre?

"Sì, mi ha fatto sorridere. Quando Foddis mi ha spiegato il progetto, mi ha incuriosito. Oggi c’è tanta voglia di competizione: Gran Fondo, ciclisti che si sentono un po’ Pogacar, ma questo è un altro mondo. Io amo eventi come questo, dove vedi persone felici, sorridenti, che hanno tempo da perdere e da raccontare".

Si celebra "la schiappa": nella sua carriera si è mai sentito in quei panni?

"Eccome! Ho avuto momenti bellissimi, ma anche giornate in cui facevo una fatica tremenda. Ma serve anche quello, se vinci sempre non capisci la differenza tra l’andare forte e l’andare piano".

Il suo dualismo con Moser è rimasto nella storia. Quanto di vero e quanto di costruito? "Quella rivalità è stata raccontata meno di quanto fosse. Era fortissima, vera, senza esclusione di colpi. I tifosi si dividevano, discutevano. Certo, ho perso tante corse per quella rivalità, e anche Moser. Ma fa parte del gioco. Era una rivalità accesa, anche cattiva, sportivamente parlando. I tifosi di Francesco erano terribili, creavano tensioni. A volte, su certe salite, era quasi impossibile correre. Oggi ci ridiamo su, ma allora era tosta".

Oggi siete amici?

"Sono passati 40 anni, ma i fatti sono quelli. Racconto solo la verità, dal mio punto di vista, che è condiviso da tanti di allora. Francesco nega, e questo mi dà un po’ fastidio".

Da corridore a dirigente: come vede il ciclismo italiano?

"È cambiato tanto, più costoso, pericoloso, meno accessibile per i giovani. Non ci sono più tante società di base. Oggi non è più lo sport dei poveri, serve un investimento notevole. E poi i genitori hanno paura a mandare i figli ad allenarsi su strade trafficate. Servirebbe un lavoro profondo per ricostruire il vivaio".

E la tecnologia?

"Oggi si corre con watt, computer e radioline. Si è perso lo spirito romantico di una volta. Noi correvamo per sensazioni. Ti conoscevi meglio, ti guardavi dentro. Ora c’è la scienza, la nutrizione, la preparazione perfetta. Ma forse era più bello quando si sbagliava, quando si andava in crisi. Era più umano. Ma i ragazzi di oggi vivono in un altro mondo, e per loro è normale così"

Lei ha scoperto Pogacar. Com’è andata?

"Quando ero alla Lampre avevamo buoni rapporti con la Slovenia. Il ct ci segnalò questo ragazzo di 18 anni. Diceva che era un fenomeno, il nostro ds Bontempi andò a vederlo, tornò entusiasta e mi convinse. Mi conquistò. Lo misi sotto contratto subito. Poi vinse il Tour de l’Avenir e il resto è storia. Pogacar è uno spettacolo da solo. È un talento unico, naturale, che rende tutto speciale anche senza avversari alla pari".

A proposito di lentezza: non gli ha mai detto "vai più piano"?

"Mai. Non puoi insegnargli niente, anzi, è lui che insegna a te. Quando parte a 100 chilometri dal traguardo dentro di me dico: "Tadej, risparmia un po’!". Ma poi lo guardi e capisci che fa tutto con naturalezza. Un talento che nasce ogni 150 anni. Un punto debole? Vuole vincere tutto. E questo comporta un dispendio enorme di energie".

Da Ferrara, a chi lancia la sfida della lentezza?

"A Moser che va con la bici assistita e vuol dire che è lento. Magari ci potremmo anche sfidare nuovamente".