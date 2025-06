Berco, accordo a rischio: "Nostre proposte ignorate. Tutto il peso sugli operai"

Un nuovo tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per discutere il futuro di Berco alla luce delle "dichiarazioni aziendali che indicano come, nel prossimo triennio, l’azienda non raggiungerà il pareggio di bilancio". È quanto emerge da una nota dei sindacati confederali di categoria, Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm-Uil. Sono i tre segretari generali, unitamente alle Rsu, ad avanzare questa richiesta sottolineandone l’urgenza. "È indispensabile che il Mimit riconvochi le parti per favorire un vero processo di rinegoziazione economica – così i sindacalisti – che non si limiti a una mera cancellazione mascherata degli istituti del contratto aziendale, ma che includa anche una visione strategica e prospettica per il futuro industriale di Berco".

Ma riavvolgiamo il nastro di questa lunga odissea di cui ancora non si vede la fine. "L’accordo sottoscritto al Ministero il 10 aprile scorso – spiega Roberto Girotto (Fim Cisl) – impegnava le parti a confrontarsi per la rinegoziazione della parte economica del contratto collettivo integrativo aziendale. A tal fine, nel corso dei mesi successivi alla firma, si sono svolti numerosi incontri tra Rsu, organizzazioni sindacali e azienda, finalizzati a discutere e proporre soluzioni condivise". Durante tali incontri, ricostruiscono i rappresentanti dei lavoratori "sia l’azienda che le organizzazioni sindacali hanno presentato proposte tese a trovare un punto di incontro per la rinegoziazione del contratto". In particolare, nell’incontro del 19 giugno, "le parti – prosegue il documento – avevano condiviso una metodologia di sviluppo della rinegoziazione, concordando su quali istituti mantenere e quali invece congelare o rinegoziare. Era stata inoltre condivisa la volontà di sperimentare, in alcuni reparti dello stabilimento, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario". A seguito di quell’incontro, "l’azienda ha consegnato alla parte sindacale una proposta dettagliata, che esplicitava le azioni ritenute necessarie. La parte sindacale, dopo un confronto collegiale, ha risposto condividendo la metodologia di base, che prevedeva un incremento graduale delle voci economiche nel triennio, e ha avanzato alcune proposte di modifica alla proposta aziendale". Tuttavia, lo scenario nell’incontro successivo è drasticamente cambiato.

Infatti, secondo quanto sostengono Cgil, Cisl e Uil "mercoledì e ieri – si legge ancora nel documento – le Rsu si sono incontrate nuovamente con la direzione aziendale per proseguire il confronto. Al termine degli incontri, la parte sindacale non ha potuto fare altro che constatare che l’azienda non ha voluto tenere conto delle proposte avanzate dal sindacato. Nonostante la disponibilità dei confederali a proporre e ricevere soluzioni finalizzate al raggiungimento di un accordo condiviso. Ci dispiace constatare che, ad oggi, le condizioni per un accordo entro il 30 giugno sembrano non esserci". "Siamo consapevoli dell’importanza della sostenibilità economica dell’azienda – affermano i rappresentanti sindacali – ma riteniamo altrettanto fondamentale la sostenibilità economica dei salari. Le uscite volontarie, che hanno comportato una riduzione dell’occupazione di oltre 200 unità a Copparo, la messa in discussione dello stabilimento di Castel Franco Veneto e le uscite volontarie, rappresentano un importante contenimento dei costi. L’operazione di risanamento di Berco, non può essere scaricata esclusivamente sui lavoratori".