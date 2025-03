Berco, altre quattro ore di sciopero. E oggi arriva l’ex ministro Orlando

Si apre una nuova settimana di mobilitazione allo stabilimento Berco di Copparo. Per oggi le Rsu hanno proclamato quattro ore di sciopero da tenersi al termine di ogni turno e della giornata lavorativa. Inoltre, ai lavoratori in uscita dai reparti è stato richiesto di rimanere in presidio durante l’incontro previsto per stamane dalle 10 con l’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando che, attualmente, riveste l’incarico di responsabile per le Politiche del lavoro della segreteria nazionale del Partito Democratico. Orlando incontrerà le organizzazioni sindacali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uil Uilm, Rsu e lavoratori per avere un preciso aggiornamento riguardo la situazione dell’azienda, interessata da una dura e complessa vertenza. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se vi saranno margini per l’apertura di una trattativa tra sindacati e vertici aziendali che torneranno ad incontrarsi il 24 marzo.

In quella data, infatti, è fissato il tavolo tra le segreterie nazionali e territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm, Rsu e il board di Berco, con le organizzazioni sindacali che ritengono imprescindibile il ritiro dei due atti unilaterali decisi dall’azienda, ossia la procedura di licenziamento collettivo per 247 dipendenti e la disdetta del contratto integrativo aziendale. Sulla base dell’esito del confronto si comprenderà se la discussione della vertenza potrà proseguire a livello territoriale, o dovrà proseguire su un tavolo regionale o ministeriale. Ad anticipare il tavolo sarà, venerdì prossimo, la prima udienza in tribunale relativa al ricorso legale promosso dai sindacati riguardo la legittimità dei due atti unilaterali. In quella stessa giornata è previsto anche un incontro pubblico al teatro De Micheli, al quale parteciperanno il presidente della Regione Michele de Pascale e un rappresentante della Regione Veneto per parlare della situazione dei siti del gruppo di Copparo e Castelfranco Veneto.

Nel frattempo, proseguiranno i tavoli di crisi coordinati dal sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni per delineare percorsi concreti di sostegno ai lavoratori impegnati nella mobilitazione: dopo i due distinti incontri di giovedì scorso con Cadf, Clara ed Hera prima, e i rappresentanti delle associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato) della grande distribuzione e di Protezione civile, Croce Rossa Italiana e Centro Aiuto alla Vita poi, il 19 marzo vi sarà il tavolo con il mondo del credito.