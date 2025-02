Berco, ancora tre giorni di sciopero: "L’azienda si fermi sui licenziamenti"

È stata ancora una giornata di sciopero e presidio, quella di ieri, allo stabilimento Berco di Copparo. Una mobilitazione che proseguirà ancora, in segno di protesta contro le decisioni unilaterali comunicate dalla dirigenza dell’Azienda relative all’avvio della procedura di licenziamento collettivo per 247 lavoratori e la disdetta del Contratto integrativo a decorrere dal 1° marzo prossimo per far fronte ad una perdita di fatturato prodotto nei territori interessati dalle guerre e dall’incremento dei costi di materie prime ed energia. Atti inaccettabili per le organizzazioni sindacali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm che spingono per il riavvio di una negoziazione per individuare soluzione che possano salvaguardare occupazione, salari e garantire prospettive alla storica e importante fabbrica. Un auspicio espresso anche dalle istituzioni, dal Comune, alla Provincia, alla Regione sino al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il ministro Adolfo Urso che, a seguito del tavolo tenutosi lo scorso 13 febbraio a Palazzo Piacentini a Roma – cui i vertici di Berco non hanno partecipato -, ha inviato una lettera alla casa madre Thyssenkrupp per chiedere un incontro chiarificatore rispetto ai piani della multinazionale tedesca per i siti produttivi di Copparo e Castelfranco Veneto. Ieri da parte delle Rsu dello stabilimento di via I Maggio è stato inviato un chiaro messaggio, nel quale vengono esplicitate anche le prossime iniziative di mobilitazione: "Lavoratrici e lavoratori, è arrivato il momento di alzare la voce con ancora più forza – si legge nella nota sindacale -. In attesa della giornata di martedì 25 febbraio 2025 dove saranno presenti i segretari nazionali di Fim, Fiom e Uilm che, dopo l’esame congiunto con l’azienda, terranno le assemblee fuori dalla portineria centrale della Berco, la nostra lotta continua per difendere i posti di lavoro, il nostro contratto aziendale e i nostri diritti". Dunque, oggi, domani e lunedì saranno "giornate decisive". E pertanto ciascuna giornata sono state proclamate otto ore di sciopero, "per far capire con chiarezza che non ci fermeremo finché non otterremo risposte concrete e giuste da parte dell’azienda". Nella giornata di lunedì, inoltre, ci sarà il presidio delle portinerie a partire dalle 5.30: "Sarà un segnale forte, simbolo di solidarietà e di lotta comune contro chi vuole danneggiare il nostro lavoro e il nostro futuro – proseguono dalla Rsu che, rivolgendosi ai lavoratori, richiamano ad una nutrita presenza -. Solo con una partecipazione massiccia riusciremo a dare un segnale forte".

Valerio Franzoni