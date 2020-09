Attendono ancora un cenno da parte dell’azienda, i sindacati e le Rsu Berco, per la riapertura del tavolo sul contratto integrativo di lavoro. E ieri, si è svolta la seconda giornata di sciopero con presidio ai cancelli da parte dei lavoratori sempre più preoccupati. Sempre ieri, diversi camion che dovevano caricare o scaricare materiale sono rimasti in coda, fuori dai cancelli che non si sono aperti. Un effetto dello sciopero che i sindacati hanno proclamato per spingere l’azienda a riconvocare il tavolo...

Attendono ancora un cenno da parte dell’azienda, i sindacati e le Rsu Berco, per la riapertura del tavolo sul contratto integrativo di lavoro. E ieri, si è svolta la seconda giornata di sciopero con presidio ai cancelli da parte dei lavoratori sempre più preoccupati. Sempre ieri, diversi camion che dovevano caricare o scaricare materiale sono rimasti in coda, fuori dai cancelli che non si sono aperti. Un effetto dello sciopero che i sindacati hanno proclamato per spingere l’azienda a riconvocare il tavolo di confronto che ha abbandonato il 17 settembre. Sinora, il presidio si è svolto senza problemi, sotto gli occhi delle forze dell’ordine in servizio di ordine pubblico predisposto dal questore per vigilare e garantire la libera manifestazione, la sicurezza dei partecipanti e della cittadinanza. A portare la propria solidarietà ai lavoratori, giovedì sera, è stata una delegazione del Partito democratico regionale e locale, con la capogruppo regionale Marcella Zappaterra, il presidente dell’Unione Terre e Fiumi Andrea Zamboni, la capogruppo dem di Copparo Martina Berneschi e la segretaria del Circolo Pd copparese, Patrizia Bertelli. "Siamo qui per manifestare solidarietà ai lavoratori – dice Zappaterra –. Auspico che l’Azienda torni al più presto al confronto con i sindacati per chiarire le proprie strategie". Un auspicio condiviso anche da Berneschi: "Come gruppo Pd siamo preoccupati e sicuri da che parte stare: quella dei lavoratori che non si meritano ciclicamente di ricevere uno schiaffo. Hanno già dato in questi anni". Solidarietà e vicinanza arriva anche dal presidente dell’Unione Zamboni che ha sottolineato l’importanza che ricopre Berco, non solo per il Copparese, ma anche per tante realtà limitrofe e fuori regione. Anche dalla Filcams-Cgil di Ferrara arriva un messaggio di vicinanza: "I delegati sindacali Aliper, B2, Coop Alleanza 3.0, Elior e Silla nel manifestare solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Berco, esprimono anche la massima preoccupazione sulle possibili ricadute che potrebbero generarsi nel fragile equilibrio economico del territorio". Come giovedì, anche ieri il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, accompagnato dal presidente del Consiglio comunale Alessandro Amà, era presente al presidio: "Sono qui a fianco dei lavoratori e lo sarò in tutte le prossime iniziative. Ci auguriamo tutti che le parti tornino al tavolo. Ho chiesto di inserire la situazione Berco all’ordine del giorno della giunta dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi e proporrò una informativa in Consiglio dell’Unione".

Valerio Franzoni