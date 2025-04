Berco, c’è la fiaccolata di solidarietà. Oggi a Roma incontro al vertice

Sono giorni importanti per la complessa vertenza che sta interessando lo stabilimento Berco di Copparo. Proprio nella giornata di ieri, da parte del ministro Adolfo Urso, è arrivata la convocazione di un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy cui sono stati i vertici dell’Azienda, le organizzazioni sindacali territoriali e nazionali di Fim, Fiom, Uilm, la Prefettura di Ferrara, i rappresentanti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, nonché il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni che ha espresso l’auspicio che "si possano aprire scenari decisamente migliori per il presente e il futuro del nostro stabilimento". L’appuntamento è fissato per il pomeriggio di oggi a Palazzo Piacentini a Roma e la speranza e che possa aprirsi uno spiraglio nella trattativa volta alla salvaguardia dell’occupazione e del salario dei dipendenti di Berco, dopo l’avvio della procedura di licenziamento collettivo per 247 lavoratori e la disdetta del Contratto integrativo aziendale con decorrenza dal 1° marzo scorso. Sempre per oggi, le Rsu hanno proclamato 4 ore di sciopero, al termine di ogni turno o della giornata lavorativa. Nel frattempo, continuano le azioni a sostegno dei lavoratori, condivise nell’ambito del tavolo di crisi coordinato dal Comune di Copparo e dal primo cittadino. Ieri al Parco Verde si è tenuta la seconda distribuzione, dopo quella di sabato scorso, di generi di prima necessità: il nuovo appuntamento, organizzato con attenzione e rispetto della privacy, ha visto l’adesione di 73 persone, dopo le 50 che avevano beneficiato della prima distribuzione. Il sindaco ha ringraziato nuovamente i volontari "che stanno rendendo possibile una mobilitazione tanto importante e tangibile". Il prossimo appuntamento sarà sabato dalle 10 alle 12. Stasera dalle 19.30, sempre al Parco Verde, si terrà la cena di solidarietà, che vede già oltre 180 adesioni: il ricavato sarà destinato all’acquisto di beni e/o card prepagate dei supermercati, in base alle necessità. Per prenotazioni: 345-2152091, 333-6451800, 340-2879402 e 348-6805875. Nella serata di venerdì, alle 20.30 davanti allo stabilimento di via I Maggio, partirà una fiaccolata organizzata da un gruppo di cittadini, coordinati da Pro Loco e con il sostegno dell’Amministrazione comunale, per esprimere vicinanza ai lavoratori, con il corteo che raggiungerà piazza della Libertà. Sempre venerdì, inoltre, è prevista una nuova udienza in Tribunale a Ferrara, relativa al ricorso ex articolo 28 da parte dei sindacati sulla legittimità degli atti unilaterali intrapresi dall’azienda.

Valerio Franzoni