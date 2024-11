Berco e Tollok, corteo contro la crisi: "Fare squadra per salvare gli operai"

Il settore metalmeccanico del Ferrarese sta vivendo una pesantissima crisi. E oggi farà sentire la propria voce con uno sciopero territoriale di 8 ore proclamato da Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e la manifestazione che prenderà il via alle 9,15 dinanzi ai cancelli della Berco di Copparo. Da una delle aziende ‘simbolo’ della crisi, al centro di una durissima vertenza, procederà il corteo verso piazza del Popolo che sarà "palco" degli interventi di delegati sindacali di imprese della provincia e dei segretari nazionali Ferdinando Uliano (Fim Cisl), Rocco Palombella (Uilm Uil) e Michele De Palma (Fiom Cgil). Attesa una nutrita rappresentanza istituzionale non solo locale, ma anche dai territori limitrofi del Polesine e l’auspicio del sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni è che vi sia grande partecipazione da parte di cittadini e famiglie: "È importante esserci, far sentire la vicinanza a lavoratrici e lavoratori di un settore che, nella nostra provincia, sta vivendo un grave momento di crisi. È giusto accendere i riflettori su quanto sta avvenendo e fare il punto della situazione, portandola all’attenzione della cittadinanza. È il momento di fare quadrato, consapevoli delle drammatiche ricadute sociali che tutto ciò comporta in un territorio fragile come il nostro, dove chi dovesse trovarsi senza lavoro avrebbe grosse difficoltà di reimpiego". Sarà anche un’occasione per riflettere sui comuni fili conduttori che associano le crisi che le imprese, dalle grandi alle più piccole, si trovano a fronteggiare: "Costi di produzione, dell’energia e delle materie prime fuori controllo in un mercato altalenante – prosegue il primo cittadino – sono sicuramente problematiche che dovranno essere affrontate in una dimensione non solo nazionale, ma anche europea". E un ulteriore sede in cui ribadire ad una sola voce vicinanza e solidarietà a lavoratrici e lavoratori al centro di crisi conclamate come quelle di Berco e Regal Rexnord per citarne alcune, e alle loro famiglie che stanno vivendo giorni di grave preoccupazione. Sulla vertenza dello stabilimento copparese, come riferisce Pagnoni, tanti sono gli enti che hanno manifestato solidarietà: "L’Istituto comprensivo di Copparo, il Centro Nuoto Copparo, associazioni di volontariato e del Terzo Settore, associazioni di categoria e molte altre realtà, oltre ovviamente alle istituzioni. E al termine della santa messa in occasione della Giornata del Ringraziamento promossa di Coldiretti, cui ho partecipato, anche l’arcivescovo di Ferrara Gian Carlo Perego ha voluto testimoniare la propria vicinanza". Anche dalle Rsu unitarie Cgil-Cisl-Uil di Acer Ferrara, unitamente alla Direzione Aziendale, viene espresso un messaggio di vicinanza alle lavoratrici e lavoratori della Berco che oggi scenderanno in piazza: "Auspichiamo che le forze politiche territoriali e nazionali possano mettere in campo misure di tutela della dignità e del lavoro per le persone coinvolte e che il momento attuale possa essere superato nell’interesse delle persone coinvolte e di una intera comunità".

Valerio Franzoni