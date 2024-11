Berco, fumata bianca. Ritirati i 480 licenziamenti: "Si apre una nuova fase"

Si apre una nuova fase di confronto tra azienda e organizzazioni sindacali, dopo il tavolo che si è tenuto ieri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), che si è concluso con importanti impegni. Le parti, accogliendo la richiesta avanzata dal ministro Adolfo Urso, hanno deciso di ritirare gli atti avanzati nei giorni scorsi. L’azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che coinvolgeva 480 lavoratori, nonché la disdetta degli accordi integrativi aziendali. I sindacati, invece, hanno ritirato il ricorso presentato contro le decisioni annunciate da Berco lo scorso 17 ottobre. Le parti hanno concordato di avviare una discussione in sede aziendale, allo scopo di raggiungere un’intesa che, nell’ambito della crisi strutturale attraversata da Berco, consenta di gestire gli aspetti occupazionali e ogni altra iniziativa ritenuta idonea al superamento della situazione di difficoltà. Per il ministro Urso, il risultato del Tavolo (cui hanno presenziato anche i rappresentanti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, e gli enti locali) rappresenta "l’inizio di un confronto tra le parti volto a individuare le soluzioni industriali e occupazionali necessarie per superare la crisi in atto. Il Mimit monitorerà gli esiti del confronto e si rende fin da ora disponibile, per quanto di competenza, a sostenere ogni iniziativa idonea al rilancio industriale di Berco". Il Tavolo sulla vertenza si aggiornerà al 25 novembre a Palazzo Piacentini. Tra i primi a commentare il risultato di ieri, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia e Capolista alle elezioni regionali Alessandro Balboni, che ringrazia "il ministro Urso per il complicato lavoro svolto fino ad ora che ha consentito di giungere al ritiro del licenziamento" e sottolinea come "questo importante risultato era stato richiesto a gran voce anche durante la manifestazione di lunedì scorso a Copparo ed è un passo ulteriore nei confronti della soluzione della crisi". Valerio D’Alò, Loris Scarpa e Guglielmo Gambardella, responsabili nazionali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, rilevano come "lo sciopero generale dei metalmeccanici della provincia di Ferrara di lunedì scorso, tutte le mobilitazioni messe in campo da Fim Fiom e Uilm e i ricorsi legali hanno consentito di far ritirare le iniziative unilaterali da parte dell’azienda, a partire dalla procedura di licenziamento".

I sindacati, "stante la gravità della situazione economica ed industriale", si rendono "disponibili con l’azienda per individuare soluzioni condivise per assicurare una prospettiva di lungo periodo. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario il supporto del Mimit e verificare la disponibilità di strumenti utili per il rilancio dell’azienda. Lo stesso supporto lo chiederemo alla capogruppo Thyssenkrupp che dovrebbe prevedere adeguati investimenti per incrementare la competitività". In una nota, i vertici di Berco ringraziano "il Ministro Urso e il Ministero tutto per l’impegno profuso", ed evidenziano come l’intesa di ieri sia "volta a raggiungere l’indispensabile equilibrio economico e finanziario attenuando l’impatto sociale sul territorio". Nei prossimi giorni, sono annunciati incontri serrati "per approfondire sul piano operativo soluzioni di tipo volontario per assicurare la competitività dei siti produttivi italiani di Berco in un contesto di mercato altamente concorrenziale e caratterizzato da un calo della domanda strutturale".