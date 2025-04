Berco, fumata bianca sull’accordo. Spariscono i 247 licenziamenti

COPPARO (Ferrara)Non più licenziamenti ma uscite volontarie e ricorso ai contratti di solidarietà. E divieto di licenziamento per i prossimi 4 anni. Nuova svolta nella lunga vertenza alla Berco di Copparo, nel Ferrarese (dove i dipendenti sono arrivati quasi a 350 ore di sciopero dal 7 febbraio): dal tavolo di ieri al ministero delle Imprese e del Made in Italy, quando ormai mancavano solo 15 giorni alla fine della procedura per i licenziamenti collettivi, arriva l’accordo che porta a ritirare il taglio diretto dei 247 dipendenti del sito produttivo "con l’impegno da parte della proprietà a non avviare nuove azioni unilaterali nei prossimi quattro anni e a intraprendere, insieme a tutte le parti coinvolte, un percorso di consolidamento industriale per Berco in Italia", recita un annuncio del ministero dove è stato trovato un quadro sottoscritto tra i vertici aziendali di Berco e i sindacati. "Un risultato importante, frutto di un lavoro di squadra che ci permette ora di aprire la strada al rilancio industriale", dichiara il ministro Aldofo Urso. Con l’intesa l’azienda si impegna a ritirare la procedura di licenziamento collettivo e a non adottare decisioni unilaterali analoghe nei prossimi quattro anni. "Gli esuberi occupazionali saranno gestiti in maniera non traumatica, attraverso uscite volontarie e l’avvio della cassa integrazione per contratto di solidarietà", si spiega ancora dal ministero. Che, a sua volta, per "favorire il consolidamento produttivo e occupazionale della società Berco, promuoverà sinergie con imprese in settori compatibili con le produzioni attuali e potenziali dell’azienda". "Si è chiusa una fase conflittuale e si è aperta una pagina, benché in un quadro complesso, su cui scrivere un nuovo futuro per una realtà produttiva rilevante per l’Emilia-Romagna", ha affermato l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia. Sarà avviato da subito, fa sapere la Regione, un confronto per negoziare una nuova contrattazione collettiva aziendale sostenibile per l’azienda che avrà effetto retroattivo dal 1° aprile 2025.