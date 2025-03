Berco, fumata nera sui licenziamenti

COPPARO (Ferrara)

Tra sindacati e Berco (gruppo Thyssenkrupp) non è stato raggiunto un accordo sulla procedura di licenziamento per 247 lavoratori. "Il management di Berco si è assunto la grande responsabilità di mettere a rischio la continuità aziendale, il rilancio industriale e la prospettiva aziendale", sostengono Fim, Fiom e Uilm in una nota congiunta, chiedendo un incontro "urgentissimo al Mimit affinché si convochino tutte le istituzioni interessate a partire dal ministero del Lavoro, Regione Emilia Romagna e sindaco di Copparo per condividere le iniziative da mettere in campo per richiamare al tavolo la Berco e la capogruppo Thyssenkrupp e riprendere un confronto". Il Governo, intanto, risponderà venerdì in Aula alla Camera, sulla vertenza. "Esprimiamo grande preoccupazione e tutta la nostra solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici", hanno detto i deputati Pd Andrea De Maria e Nadia Romeo.