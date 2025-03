Berco, fumata nerissima. Nessun accordo trovato: "Situazione drammatica"

Si respirava tanta amarezza e delusione, ieri, all’assemblea con lavoratrici e lavoratori della Berco convocata per informare sull’esito del tavolo tenutosi a Confindustria tra sindacati e Azienda. Lunedì, dopo un lunghissimo confronto tra le parti durato oltre dodici ore, è scaturita una "fumata nerissima". Nessun accordo è stato trovato nell’ultimo dei 45 giorni previsti dalla procedura di licenziamento in sede sindacale e adesso scatteranno i 30 giorni in sede istituzionale in cui si cercherà di trovare un’intesa rispetto ad una situazione che si fa sempre più drammatica. Come riferito dai sindacati, nonostante un verbale sottoscritto in un incontro tra le parti non pubblicizzato nei giorni scorsi dinanzi al prefetto Massimo Marchesiello (anch’egli presente al tavolo a palazzo Calcagnini) che prevedeva la trasformazione del licenziamento per 247 lavoratori in un percorso di mobilità volontaria e il successivo e separato avvio di una discussione sul Contratto integrativo aziendale, lunedì la discussione è tornata al punto di partenza.

I segretari territoriali Patrizio Marzola (Fim), Stefano Bondi (Fiom), Alberto Finessi (Uilm), affiancati dai rappresentanti nazionali dei sindacati, hanno spiegato che i vertici aziendali ritengono la revisione in tempi brevi del Contratto integrativo condizione imprescindibile per il ritiro della procedura di licenziamento. Una posizione inaccettabile per i rappresentanti dei lavoratori, indisponibile a condurre una trattativa "con la pistola puntata alla tempia" della procedura di licenziamento aperta. Marzola ha rimarcato come le parti sociali abbiano tentato in tutti i modi di trovare l’intesa, proponendo anche una "ricetta" che ricalcava gli accordi dello scorso novembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), ossia "il ritiro della procedura di licenziamento, l’apertura da subito della discussione relativa al Contratto integrativo aziendale previo mandato dei lavoratori, l’applicazione di ammortizzatori sociali e mobilità incentivata".

Ma nemmeno con questa formula "abbiamo ottenuto un accordo". Finessi, pur nelle difficoltà nel dialogare con il board aziendale, ha ribadito l’immutata determinazione "nel proseguire la discussione, che sia in Regione o al Ministero, perché qui è in gioco il destino di lavoratori, famiglie e futuro dello stabilimento". Stefano Bondi, poi, ha esposto i prossimi passi che saranno compiuti. È stata già avanzata la richiesta di convocazione del tavolo in Regione, mentre le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm si sono appellate al Mimit, affinché vengano convocate urgentemente tutte le istituzioni interessate per condividere iniziative volte a "richiamare al tavolo Berco e Thyssenkrupp e riprendere un confronto che individui una strategia di prospettiva ed eviti un tragico epilogo della situazione". E si sta organizzando anche la trasferta di una delegazione ad Essen, dinanzi alla sede di Thyssenkrupp: "Non lasceremo nulla di intentato".

Il sindaco Fabrizio Pagnoni non ha nascosto il proprio rammarico, "anche perché, nonostante la vicinanza del prefetto Marchesiello, che ringrazio per la grandissima sensibilità territoriale oltre al perfetto comportamento istituzionale, si è giunti ad un nulla di fatto". All’attenzione verso le prossime fasi di confronto, si unirà "l’opera di perfezionamento delle misure di sostegno ipotizzate nei tavoli di crisi sinora tenuti, a sostegno dei lavoratori". Preoccupazione viene espressa anche dall’assessore regionale Giovanni Paglia, già pronto ad attivarsi "insieme a tutte le altre Istituzioni coinvolte nella crisi della Berco, affinché prevalga la ragionevolezza e si tolga dal tavolo la minaccia dei licenziamenti".

I deputati del Pd Andrea De Maria e Nadia Romeo annunciano che sulla vertenza Berco "il governo risponderà venerdì in Aula alla Camera" all‘interpellanza da loro presentata "per chiedere di mettere in atto tutte le iniziative possibili per salvare i posti di lavoro e un presidio produttivo di grande valore per il Paese". Per il capogruppo regionale del Pd, Paolo Calvano, è indispensabile che tutte le istituzioni rispondano "all’appello dei lavoratori e delle lavoratrici della Berco, perché è diventato ancora più urgente adottare ogni iniziativa utile per far cambiare rotta a Berco e Thyssenkrupp". Le Rsu riferiscono che oggi e domani i dipendenti rientreranno al lavoro, in vista delle 8 ore di sciopero previste per venerdì a seguito della rottura delle trattative per il rinnovo del Ccnl, che e saranno legate alla mobilitazione in Berco.