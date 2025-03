Berco, giorni cruciali per gli operai. C’è il ricorso sui licenziamenti

I prossimi giorni saranno cruciali per la vertenza Berco. Lo hanno evidenziato i segretari territoriali e i rappresentanti delle Rsu Fim, Fiom, Uilm nell’assemblea con lavoratrici e lavoratori che si è tenuta ieri mattina, durante l’ennesima giornata di sciopero con presidio dinanzi alle portinerie dello stabilimento di via I Maggio. I segretari Patrizio Marzola (Fim Cisl) e Stefano Fiom (Fiom Cgil) hanno riportato gli esiti dei primi due tavoli di crisi distintamente convocati dal sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni che si sono svolti giovedì con le multiutility (Cadf, Clara, Hera) prima, e i rappresentanti delle associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato), della grande distribuzione e di Protezione Civile, Croce Rossa Italiana e Centro Aiuto alla Vita poi, per delineare percorsi concreti di sostegno e costruire la catena di solidarietà per i dipendenti che hanno ormai affrontato oltre 200 ore di sciopero con grandi sacrifici economici, in difesa dell’occupazione, del salario e per il futuro dello stabilimento. Nel ricordare il prossimo tavolo di crisi in programma il 19 marzo prossimo, che vedrà il coinvolgimento del mondo del credito, i rappresentanti del sindacato hanno condiviso come dai primi due incontri sia emersa la compattezza e la vicinanza della comunità intera ai lavoratori, sottolineando come il destino di Berco sia strettamente intrecciato alla tenuta economica e sociale dell’intero territorio. E hanno altresì riferito delle prossime, centrali "tappe" che verranno accompagnate da uno sciopero di 8 ore con presidio quale forte segnale avverso alle decisioni dell’Azienda. La prima sarà quella del 21 marzo, quando in Tribunale si terrà la prima udienza relativa al ricorso legale (ex articolo 28) da parte dei sindacati sulla legittimità degli atti unilaterali intrapresi dai vertici di Berco, ossia la procedura di licenziamento collettivo per 247 lavoratori e la disdetta del Contratto integrativo aziendale a decorrere dal 1° marzo scorso. Nella stessa giornata si terrà un incontro pubblico al Teatro ‘De Micheli’, dove è prevista la partecipazione del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e di un rappresentante della Regione Veneto per parlare della situazione dei siti del gruppo di Copparo e Castelfranco Veneto. Il 24 marzo, invece, è previsto il tavolo tra le segreterie nazionali e territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm, Rsu e vertici aziendali "dal quale capiremo – ha affermato Bondi – se vi saranno le condizioni per l’avvio di un vero negoziato che è possibile solo col ritiro della procedura di licenziamento e della disdetta del Contratto integrativo, perché una trattativa sotto ricatto è impossibile". Da lì si comprenderà se la discussione della vertenza potrà proseguire.

Valerio Franzoni