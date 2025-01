Berco, i sindacati pronti al confronto: "Piano industriale, serve chiarezza"

"Fim, Fiom e Uilm sono sempre disponibili al confronto. Serve tempo e buona volontà per dare futuro alla Berco ed ai suoi lavoratori". È questo il messaggio che, tramite una nota congiunta, viene espresso dalle segreterie nazionali delle tre sigle sindacali impegnate nella delicata vertenza che sta il gruppo che fa parte del colosso tedesco Thyssenkrupp, con stabilimenti a Copparo e Castelfranco Veneto. Sono trascorse quasi due settimane dalla chiusura della procedura di mobilità volontaria incentivata, cui hanno aderito poco più di 150 lavoratori del sito di via I Maggio, rispetto al massimo di 400 dipendenti per cui era stata aperta a seguito dell’incontro che si è tenuto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 25 novembre scorso, e da qui ripartirà il confronto, legato non solo al tema esuberi, ma anche alla contrattazione aziendale. "Anche a seguito del posticipo del prossimo incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ripianificato per il prossimo 13 febbraio, Fim, Fiom e Uilm restano in attesa di ricevere, da parte del management di Berco, la versione integrale del piano industriale presentato in forma "sintetica" nell’incontro tenutosi a Copparo lo scorso 9 gennaio" – richiedono le segreterie nazionali dei sindacati nel loro comunicato, tramite il quale confermano altresì il proprio impegno "a confrontarsi con l’azienda, sia a livello nazionale che a quello locale, per ricercare soluzioni che consentano alla Berco superare la difficilissima fase economica/industriale per la salvaguardia occupazionale". Le organizzazioni sindacali confermano lo stesso impegno al confronto "per l’eventuale utilizzo degli ammortizzatori sociali, ordinari e straordinari, ancora disponibili all’azienda per la gestione delle attuali insaturazioni". Da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm viene ribadita anche la necessità di un importante e decisivo intervento della capogruppo Thyssenkrupp "per il superamento dell’attuale fase ed il rilancio delle attività" e viene rimarcato il "bisogno di atti responsabili da parte di tutti i soggetti interessati: azienda e istituzioni. È in gioco il destino di centinaia di famiglie". L’attenzione delle organizzazioni sindacali, dunque, resta alta sia a livello nazionale che locale, allo scopo di trovare soluzioni che possano salvaguardare l’occupazione nello stabilimento copparese, un’importante parte salariale dei lavoratori e, al contempo, garantire prospettive.

Valerio Franzoni