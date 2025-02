Berco, i tempi di Bertoni e la proposta di Sapelli

Caro Carlino,a proposito di Berco, l’aiuto arrivava non solo in occasioni di funerali ma anche per matrimoni dei figli degli operai. Per Vezio Bertoni la “Berco” era il suo orgoglio. Negli anni 60/70 alla domenica invitava i direttori di banca a visitare la fabbrica portandoli in giro con la sua 600 multipla. In quegli anni la Berco era in grado di fare concorrenza all’America quando presidente c’era Nixon. Ricordo un trafiletto sul “Sole24 ore”, che un senatore portava all’attenzione del senato americano circa la concorrenza dei pezzi di ricambio della Berco di Copparo. Erano molto più facili le battagie sindacali quando come controparte c’era Bertoni. Ora con la Tissenkrupp valgono ancora le stesse strategie sindacali di allora? Non si rischia forse la chiusura dello stabilimento e produrre col marchio Berco in altri paesi come India e Cina?Bruno Guidoboni

Caro Carlino,è stata inascoltata la proposta del professor Sapelli sulla costituzione di una cooperativa di lavoratori per la Berco. E dire che sul territorio regionale e provinciale possono essere individuati anche fior di manager in grado di coadiuvare la scelta. Ma a Landini non sono gradite simili scelte e avendo Tyssen già deciso la sorte di Berco per far quadrare i suoi conti, l’incontro a Roma sarà l’ennesimo buco nell’acqua. Ma, contenti sindacati e dipendenti, va bene così!Luigi Ciannilli