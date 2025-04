Berco, il piano salva-lavoratori. Mobilità volontaria e ammortizzatori

Alla Berco di Copparo, ieri, si sono tenute le assemblee con i lavoratori per illustrare i termini dell’accordo raggiunto lo scorso 10 aprile al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) tra Azienda e sindacati, attraverso il quale è stato scongiurato il licenziamento unilaterale di 247 dipendenti (che si trasformerà in un percorso di mobilità volontaria) e verrà salvaguardata l’occupazione per i prossimi quattro anni tramite l’utilizzo di ammortizzatori sociali. Alla presenza delle segreterie nazionali e territoriali di Fim, Fiom e Uilm e rappresentanti delle Rsu sono stati condivisi i prossimi passaggi che prevedono l’avvio di una nuova trattativa per la rinegoziazione della Contrattazione integrativa aziendale. Quella esistente non è stata cancellata, "ma semplicemente congelata – evidenzia il segretario nazionale della Fim Cisl, Valerio D’Alò -. Quando la trattativa per il rinnovo avrà dato i suoi frutti con un nuovo accordo, i lavoratori riceveranno gli istituti che andremo a contrattare in maniera retroattiva a valere dal 1° marzo". D’Alo evidenzia come sull’accordo sottoscritto al Mimit "non diremo mai che ci soddisfa o non ci soddisfa. Ma sappiamo da dove partivamo: non dimentichiamo che l’Azienda voleva poter licenziare i lavoratori e cancellare tutta la Contrattazione. E ciò è stato scongiurato grazie al grandissimo lavoro fatto con lavoratori e istituzioni, con Ministero che ha svolto un lavoro importante di mediazione, e anche la Regione". Per Loris Scarpa, segretario nazionale della Fiom, l’accordo trovato è servito "per evitare i licenziamenti e per ridare la dignità alle persone di poter discutere del proprio futuro. E proprio la discussione rispetto alla trattativa che si andrà a fare con l’Azienda per il rinnovo del Contratto integrativo aziendale senza il ricatto dei licenziamenti è stato uno dei temi al centro della discussione in assemblea. Abbiamo bloccato il tentativo di Berco Thyssenkrupp di fare da sola e gli abbiamo fatto capire che è necessario discutere con i lavoratori". Altrettanto importante, sarà riaprire la discussione rispetto alle prospettive industriali di Berco, alla luce "dell’impegno assunto dal Ministero rispetto alla possibilità di alleanze industriali e e accordi commerciali con altri partner – evidenzia il segretario nazionale della Uilm, Guglielmo Gambardella -, perché abbiamo bisogno di portare volumi produttivi all’interno dell’azienda. E soprattutto occorre capire le intenzioni di Thyssenkrupp per questa importante realtà, in termini di investimenti, innovazione e sviluppo, senza i quali il futuro di Berco sarebbe limitato".

Valerio Franzoni