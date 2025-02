Berco, la mazzata dell’azienda: "Scatta il licenziamento collettivo"

Una nuova, brutta notizia per i lavoratori dello stabilimento Berco di Copparo. Dopo l’annuncio della disdetta del contratto integrativo aziendale a partire dal 1° marzo, l’Azienda ha comunicato ieri alle rappresentanze sindacali l’avvio della procedura di licenziamento collettivo. Se i numeri sono quelli prospettati all’inizio di questa crisi, la procedura - a conti fatti - dovrebbe interessare 247 lavoratori dello stabilimento (che si aggiungerebbero ai 153 già usciti con mobilità volontaria incentivata entro il 16 gennaio scorso).

"Tale linea d’azione unilaterale – spiega l’Azienda in una nota – si rende necessaria per garantire la sostenibilità a lungo termine dell’azienda. Berco sta affrontando una significativa crisi strutturale del mercato, in un panorama geopolitico in rapida evoluzione. L’obiettivo primario dell’azienda è quello di assicurare la sua permanenza in Italia e recuperare competitività rispetto a uno strutturale incremento dei costi energetici e a una perdita di fatturato prodotto nei territori interessati dalle guerre. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede decisioni difficili ma necessarie. Sin dall’inizio di questa importante crisi Berco si è impegnata a gestire questo processo in modo socialmente responsabile, e continuerà a farlo".

L’Azienda riferisce di aver "collaborato attivamente con le parti sociali, i sindacati e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti e rinegoziare il contratto integrativo", ma la finestra di mobilità volontaria promossa "non ha sufficientemente prodotto le necessarie riduzioni dei costi".

E ricorda che la decisione assunta ieri, "nel rispetto della trasparenza, era già stata comunicata con largo anticipo a istituzioni e sindacati qualora le iniziative concordate non avessero raggiunto gli obiettivi di risanamento". Da Berco si conclude, rimarcando che "sebbene si tratti di una decisione difficile, essa è essenziale per salvaguardare il maggior numero di posti di lavoro retribuiti sostenibile nell’attuale congiuntura economica. Berco rimane impegnata nei confronti della sua forza lavoro e continuerà a esplorare tutte le strade per sostenere i suoi dipendenti in questo periodo difficile".

Immediata la nota in serata del Pd provinciale, che parla di "un’azienda irrispettosa nei confronti di lavoratrici e lavoratori, le loro famiglie e le parti sindacali. Un’azienda che oggi dovrebbe dimostrare di essere all’altezza delle sfide del futuro e non incapace di poterlo costruire".

Valerio Franzoni