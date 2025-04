Berco, la solidarietà vince sempre. Continua la donazione di alimentari

L’accordo raggiunto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Berco, è stato accolto con grande sollievo dalla comunità copparese e da quelle dei territori limitrofi, che da subito si sono dimostrate vicina alla mobilitazione dei lavoratori. Una vicinanza dimostrata nelle parole e nelle azioni concrete. Grande è stato il successo della cena di solidarietà al Parco Verde di giovedì scorso, condita dalla positiva notizia del ritiro della procedura di licenziamento per 247 lavoratori. "Un’intesa che – come ha sottolineato il sindaco Fabrizio Pagnoni – è stata raggiunta a prezzo di grandi sacrifici da parte dei lavoratori, che fino a maggio vedranno gli stipendi erosi dagli scioperi". Ed è anche per questo che la "macchina della solidarietà" non si ferma. Nella giornata di giovedì, negli spazi messi a disposizione dal Parco Verde, sono state ottanta le famiglie che si sono recate alla nuova iniziativa di distribuzione di generi di prima necessità (frutto di donazioni provenienti da tutta la provincia), gestita dalla Croce Rossa Italiana e dal Centro Aiuto alla Vita, con il supporto della Protezione civile per la movimentazione dei prodotti. Un’iniziativa che continuerà anche nelle prossime settimane, ogni mercoledì e ogni sabato dalle 10 alle 12, incluso il sabato di Pasqua.

Riguardo la svolta nella vertenza di giovedì scorso al Mimit, il Circolo di Fratelli d’Italia Copparo "festeggia il risultato raggiunto con esito positivo che ha visto la cancellazione dei licenziamenti allo stabilimento della Berco, dopo un confronto durato mesi, a volte aspro, che oltre alle parti sociali ha coinvolto un’intera comunità. Si è combattuta una battaglia che ha sconfitto la paura, l’indifferenza e l’egoismo personale; con un gesto di grande solidarietà, la nostra comunità si è stretta attorno a quelle famiglie che dopo anni di sacrifici, vedeva infrangersi la prospettiva di un benessere economico ed una garanzia per il futuro dei propri figli". Dal Circolo, coordinato da Bruna Cirelli, viene rimarcato l’importante risultato, "sintesi di un lavoro di squadra, che nella trattativa ha visto coinvolti il ministro Urso, il senatore Balboni, il prefetto di Ferrara, la Regione, le parti sociali e il sindaco di Copparo per la costante vicinanza ai lavoratori. Ringraziamo davvero tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questo grande risultato".

Valerio Franzoni