Berco, la vertenza: "Thyssen presenti il piano industriale, non siamo una colonia"

"Alla Berco si attuino i sistemi di relazioni con lavoratori e sindacati che la casa madre (Thyssenkrupp, ndr.) applica in Germania. Perché l’Italia non è una realtà coloniale". Queste le parole dell’onorevole Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro e attuale responsabile per le Politiche del lavoro della segreteria nazionale del Pd, che ieri ha fatto tappa allo stabilimento copparese al centro di una complessa vertenza.

Ad accoglierlo i lavoratori in presidio, e rappresentanti delle Rsu Fim, Fiom e Uilm. I rappresentanti dei lavoratori Igor Bergamini, Massimo Musacci (Fiom), Riccardo Ravalli (Fim), Simone Nonnato e Antonio Barile (Uilm) hanno ripercorso le tappe della vertenza, gravata da due atti unilaterali messi in campo dall’Azienda (l’apertura della procedura di licenziamento collettivo per 247 dipendenti della fabbrica copparese e la disdetta del Contratto integrativo aziendale), e le difficili relazioni con il management emerse i nei tavoli sinora svolti. Alla preoccupazione per i tagli occupazionali e salariali si sommano quelle per le prospettive dello stabilimento e per il rischio di pesanti ricadute economiche e sociali in un territorio provinciale fragile. Anche per questa ragione, è stata ribadita la necessità che Thyssenkrupp venga in Italia, cogliendo la richiesta avanzata dal ministro Adolfo Urso, per chiarire il proprio piano industriale. Data la gravità della situazione, l’onorevole Orlando ha promesso il massimo impegno della segreteria nazionale del Pd nel tenere accesi i riflettori sulla situazione Berco e nel chiedere un’azione più incisiva da parte del Governo, e in particolare del ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso, "perché – ha rilanciato dinanzi ai lavoratori – non possiamo accettare che si spenga un’altra lampadina nel sistema industriale del nostro Paese". E ha ribadito la necessità di scoprire le "carte" sul tavolo: "Perché se ci si rifiuta di presentare un vero piano industriale, si parla di ristrutturazione mentre si sta operando per un depotenziamento, alla fine sappiamo qual è l’esito. Abbiamo visto tante situazioni di questo tipo". Ad accompagnare l’ex ministro nella prima tappa emiliano-romagnola del tour tra le imprese che stanno vivendo situazioni critiche, diversi esponenti dem del territorio, provinciali e regionali, tra i quali il consigliere regionale Paolo Calvano e il segretario provinciale del Pd Nicola Minarelli che ha rimarcato come il Pd stia lavorando con tutta la propria struttura, "da Copparo fino a Roma, per dare ai lavoratori di Berco la massima attenzione. La presenza di Andrea Orlando è preziosa, affinché questa situazione sia trattata con il respiro nazionale che merita. Dare risalto a questa lotta riguarda tutti, e in particolare serve che il ministro si occupi di questa gravissima crisi in modo deciso. Il Pd rimane al fianco dei lavoratori e dei delegati, che stanno continuando ad affrontare enormi sacrifici per questa battaglia".

All’incontro anche il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, in visita al presidio dei lavoratori che hanno scioperato per quattro ore al termine di ogni turno. Nel frattempo, sta prendendo forma la rete solidale, frutto dei tavoli di crisi coordinati dallo stesso primo cittadino: in collaborazione con le realtà associative del territorio, si stanno organizzando le raccolte di beni di prima necessità da distribuire ai dipendenti impegnati nella mobilitazione, mentre il 19 marzo si terrà il tavolo con il mondo del credito per valutare possibili forme di agevolazione per i lavoratori. Il 21 marzo, invece, al Teatro ‘De Micheli’ si terrà un incontro pubblico con il presidente della Regione Michele de Pascale e un rappresentante della Regione Veneto per fare il punto sulla vertenza. Questo, in attesa della cruciale giornata del 24 marzo, in cui è programmato il tavolo tra azienda, segreterie nazionali e territoriali di Fim, Fiom e Uilm, dal cui esito si capirà se vi sono margini per la riapertura di un negoziato.