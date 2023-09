Berco, l’ad Piero Bruno lascia. A interim il sostituto è Buchmann

A partire dal 20 ottobre prossimo, Piero Bruno (nella foto), attuale amministratore delegato di Berco s.p.a. e Operating Unit Industry Europe, lascerà l’azienda su sua richiesta per perseguire opportunità di carriera al di fuori di Forged Technologies e Thyssenkrupp. Bruno è entrato in Forged Technologies come Ceo di Berco s.p.a. nel 2017, dopo aver lavorato in precedenza per UFI Filters Group. Da allora, ha avviato e guidato la svolta e trasformazione di Berco S.p.A. I principali risultati ottenuti comprendono la ristrutturazione e lo snellimento delle operazioni e l’adeguamento dell’assetto generale del team: "Il ritorno a una performance aziendale stabilizzata e migliorata – spiegano dall’azienda – ha portato a un cambiamento di mentalità nell’azienda e ha riportato la fiducia dei clienti e la forza del mercato che Berco merita. La trasformazione e la direzione strategica avviata da Piero Bruno proseguiranno all’interno di Forged Technologies. Lo ringraziamo per il suo enorme contributo come leader aziendale. Siamo certi che la sua leadership lo porterà a continui successi". Il processo di ricerca del successore di Piero Bruno è stato avviato. Nel frattempo, Patrick Buchmann, Ceo di Forged Technologies, assumerà ad interim le responsabilità di Bruno.

Valerio Franzoni