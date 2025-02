Berco, l’azienda diserta i tavoli: sciopero

Dopo aver disdettato i contratti integrativi aziendali e aver riaperto la procedura di licenziamento collettivo per 247 unità di personale, Berco ha comunicato alla Rsu che non andrà oggi al tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Inoltre ha specificato che incontri saranno possibili solo in azienda. Un messaggio vissuto dai lavoratori di Copparo (Ferrara), ieri in sciopero per quattro ore, come una mancanza di rispetto. E per oggi hanno proclamato otto ore di sciopero. A Roma era già stata sospesa la prima procedura di 480 licenziamenti a cui non era seguita l’adesione attesa alle uscite volontarie dei lavoratori fermatesi a 152. "La decisione di proclamare lo sciopero nasce dalla necessità di dare voce alle aspettative dei dipendenti sulla possibilità di avviare una nuova fase di negoziato, finalizzato a scongiurare i licenziamenti e garantire il futuro a Berco", spiegano le Rsu.