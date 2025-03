Berco, le agevolazioni per gli operai. Sconti in bolletta e spesa sospesa

Hanno avuto un approccio subito operativo i primi due tavoli di crisi, convocati ieri dal sindaco Fabrizio Pagnoni per individuare misure di sostegno ai lavoratori Berco impegnati nella mobilitazione. Al primo, hanno preso parte Cadf con la presidente Maira Passarella, Clara con il presidente Annibale Cavallari e il Gruppo Hera con il responsabile Area Management Emilia Davide Bigarelli per discutere il tema utenze con il primo cittadino copparese, il sindaco di Polesella Emanuele Ferrarese e i rappresentanti dei sindacati: Patrizio Marzola, Giuseppe Tagliavia, Roberto Girotto, Davide Brandalesi (Fim-Cisl), Veronica Tagliati (Cgil), Stefano Bondi, Hania Cattani, Igor Bergamini, Massimo Musacci (Fiom), Simone Nonnato, Antonio Barile e Emanuela Campi (Uilm). Il confronto ha permesso di delineare percorsi concreti a disposizione fin da subito. Per quanto riguarda Cadf (acqua) e Clara (rifiuti) i singoli interessati potranno contattare le aziende attraverso gli uffici, gli sportelli on-line e attraverso i call center per chiedere una rateizzazione della fattura fino a un massimo di 18 mesi. Il Comune di Copparo, inoltre, chiederà alle partecipate l’inserimento, al primo Cda utile, un ordine del giorno in base al quale proporre di non applicare gli interessi nei conteggi relativi alle dilazioni: azione che verrà estesa a tutti gli Enti soci. Per quanto riguarda Hera (luce, gas, acqua, rifiuti, teleriscaldamento) saranno valorizzate le attuali agevolazioni previste per cassintegrati e licenziati non per giusta causa e sarà inoltre possibile, per i casi più complessi, attivare i servizi sociali dei Comuni di residenza degli utenti per disporre ulteriori misure di sostegno. Nel secondo tavolo, si sono riuniti i rappresentanti delle associazioni di categoria, della grande distribuzione e di Protezione Civile, Croce Rossa Italiana e Centro Aiuto alla Vita per costruire la catena di solidarietà per i dipendenti che hanno scioperato ormai per oltre 200 ore, rinunciando a più di un mese di stipendio. Due le principali idee emerse: la spesa sospesa e l’applicazione di una scontistica. È già iniziato il percorso di costruzione della "Spesa sospesa", con raccolte nei punti vendita. E hanno già dato disponibilità a procedere in direzione della proposta della scontistica Paola Bertelli e Antonio D’Antonio (Confcommercio), Luca Callegarini (Confesercenti), Matteo Carion, Debora Occhiali (Cna), Paolo Cirelli e Rita Canella (Confartigianato). "È stata una giornata proficua - commenta il sindaco Pagnoni -. Sono stati delineati anche gli impegni e i compiti di ciascuno per concretizzare il sostegno".

Valerio Franzoni