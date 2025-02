“La mia Berco mi salvò dalla morte”

Ferrara, 12 febbraio 2025 – Se parli di Berco a Fabrizio Callegari, i suoi occhi si illuminano. “Nella nostra fabbrica – dice con orgoglio – ho vissuto 25 anni”. ’Nostra’, la chiama. Sua e “di tutti i miei colleghi, un pezzo di Copparo”. Oggi Callegari ha 61 anni, ha lavorato nel reparto di Manutenzione meccanica e poi in magazzino.

E ha vissuto gli anni d’oro della Berco, non è vero?

“Fui assunto nel 1999, quelli erano anni bellissimi, pensi che se avevi un problema, parlavi con i responsabili della fabbrica e te li risolvevano. Eravamo 2.500 persone, il lavoro non mancava, anzi. Mai avuto un problema di pagamento di stipendio, poi c’erano premi produzione e quattordicesima...”.

Cosa rimpiange di quel periodo?

“Tutto. Quante cene con i colleghi dopo il lavoro, poi a Natale e Pasqua che feste. C’eravamo sempre tutti e c’era serenità perché nella nostra fabbrica si stava bene e ti dava sicurezza. Eravamo una grande famiglia. E lì dentro mi salvarono la vita”.

In che senso?

“Agosto 2010, ero in reparto e stavo lavorando accanto a un collega. D’improvviso mi si ’spense’ la luce, caddi a terra esanime: un arresto cardiaco. Il collega iniziò a praticarmi il massaggio, poi arrivò il portiere della Berco di corsa con il defibrillatore. Fui un miracolato”.

Per quel motivo poi venne trasferito di reparto?

“Esattamente. Tornai al lavoro dopo un mese e mezzo di convalescenza, ma non potevo più restare in Manutenzione”.

Quando iniziò la grande crisi della Berco?

“Nel 2012-2013 ci furono i primi scricchiolii”.

Ed ecco i primi esuberi...

“Già, ma dopo due settimane di presidi e battaglie davanti ai cancelli, trovammo un accordo. Ci fu una riduzione dello stipendio, ma tornammo a stabilizzarci per il bene della Berco. Quello però fu purtroppo l’inizio della grande crisi”.

Provocata da cosa, secondo lei?

“La pandemia del 2020 fu decisiva, iniziarono a impennarsi i costi di luce e soprattutto dell’acciaio, materiale che Berco acquistava in grandi quantità. Diciamo che da quel momento in avanti non è stata più la stessa cosa”.

Lei quando è uscito?

“Nel 2022 ebbi altri problemi di salute, il 9 luglio dell’anno successivo, dopo un accordo con l’azienda, fu l’ultimo giorno di lavoro per il sottoscritto. Scelsi il pensionamento volontario”.

Visti i tempi che corrono, diciamo che è stata la sua fortuna, non crede?

“Il mio cuore è in Berco, rivolto a tutti i miei colleghi e alle loro famiglie, so cosa stanno provando, una sensazione che provai anche io durante la nostra battaglia di oltre 10 anni fa. Sono vicino a tutti quanti loro, Berco ha dato e continua a dare da mangiare a Copparo e a parte del Veneto. Deve andare avanti”.

Copparo senza la Berco, rischierebbe di finire come Argenta dopo il crack Coopcostruttori...

“Un disastro su tutti i fronti. Berco è la seconda fabbrica più grande dell’Emilia Romagna, se dovesse chiudere, Copparo morirebbe lentamente. Ma questo, sono convinto, non succederà”.

Cosa si augura?

“Una via d’uscita sarà trovata, confido molto nell’incontro di domani al Ministero. Berco è Copparo, Berco è la nostra vita”.