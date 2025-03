"Berco, nessun incontro con chi vuole licenziare"

Dopo aver letto il comunicato della Rsu di lunedì, con il quale sono state proclamate 48 ore di sciopero distribuite tra l’11 e il 16 marzo, la Direzione aziendale della Berco di Copparo ha invitato – tramite e-mail - la stessa Rsu ad un incontro per la giornata di ieri. Come riferito nella comunicazione delle rappresentanze sindacali dello stabilimento, "l’obiettivo della Direzione aziendale era quello di sondare la disponibilità della Rsu a iniziare un confronto sulla complicata situazione che sta colpendo le lavoratrici e i lavoratori di Berco". Situazione che si è determinata a seguito dell’apertura della procedura di licenziamento per 247 dipendenti e la disdetta del Contratto integrativo aziendale a decorrere dal 1° marzo scorso: "La Rsu – prosegue la nota – si è recata all’incontro e ha consegnato al Board aziendale una comunicazione, con la quale si dichiara che per avviare un vero negoziato, serve che l’Azienda ritiri gli atti unilaterali della disdetta della Contrattazione integrativa aziendale e dell’apertura della procedura di licenziamento. Inoltre si è ricordato all’Azienda che era già stato fissato un incontro tra le segreterie territoriali e nazionali di Fim, Fiom e Uilm con il board per la giornata del 24 marzo. Ribadiamo che il confronto non può prescindere dal ritiro degli atti unilaterali" e, viene sottolineato, "non può avvenire senza coinvolgere le segreterie territoriali e nazionali, e le istituzioni. Non possiamo dimenticare che il 13 febbraio il ministro Adolfo Urso aveva convocato Azienda e sindacati per discutere la crisi Berco, e che a quell’incontro il Board aziendale non si è presentato". Per le Rsu servono altresì risposte da Thyssenkrupp relativamente al futuro di Berco: "La sintesi del piano industriale presentata alle organizzazioni sindacali e alla Rsu il 9 gennaio 2025, così tanto enfatizzato sulla stampa dal Ceo Giacomo Bottone e che prevede 58 milioni di euro di investimenti, è subordinato al licenziamento di 400 lavoratori". La mobilitazione prosegue, toccando le 200 ore di sciopero. Intanto il parlamentare Pd Andrea De Maria ieri ha presentazione un’interrogazione sui licenziamenti alla Berco. Fra i firmatari Elly Schlein.

Valerio Franzoni