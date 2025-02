Berco, non si fermano gli scioperi. Oggi assemblea con i sindacati

Non si ferma la mobilitazione di lavoratrici e lavoratori alla Berco di Copparo. La settimana si è riaperta ieri con altre otto ore di sciopero e di presidio dinanzi alle portinerie dello stabilimento di via I Maggio. E anche oggi avverrà lo stesso, come proclamato dalle Rsu, che hanno richiamato i lavoratori all’unità "per far sentire la nostra voce e far capire che non ci arrendiamo". Una mobilitazione partita immediatamente, "dal momento in cui l’azienda – viene ricordato in una nota dalle segreterie nazionali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uil Uilm - ha deciso di forzare la mano riaprendo i licenziamenti e riducendo il salario dei lavoratori. Da due settimane i lavoratori, grazie alla loro determinazione, stanno rendendo gli stabilimenti ingovernabili. A fronte di queste iniziative il management di Berco è stato messo in difficoltà assumendo anche un comportamento irrispettoso verso le istituzioni non presenziando all’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy lo scorso 13 febbraio. Il ministro Adolfo Urso è stato costretto a scrivere ai vertici della multinazionale proprietaria di Berco (Thyssenkrupp, ndr.)". Oggi proprio i segretari nazionali di Fim, Fiom e Uilm saranno a Copparo per l’assemblea con i lavoratori che si terrà fuori dalla fabbrica. Un momento di confronto e per discutere le prossime iniziative, che seguirà l’incontro fissato al mattino per l’avvio dell’esame congiunto della situazione tra organizzazioni sindacali e Azienda: "Saremo tutti uniti in una grande manifestazione di forza e solidarietà – proseguono da Fim, Fiom e Uilm -, con un chiaro messaggio: non accettiamo il ricatto dei licenziamenti. Siamo certi che gli impegni delle istituzioni, nazionali e locali, a sostenere i lavoratori in questa vertenza ci consentirà di avere un epilogo positivo e salvare centinaia di posti di lavoro. Auspichiamo che una grande e prestigiosa multinazionale come Thyssenkrupp assuma il ruolo di primo interlocutore con le istituzioni italiane per addivenire ad una soluzione positiva". A stringersi ai dipendenti nella loro mobilitazione, c’è la comunità copparese. E ieri, il sindaco Fabrizio Pagnoni ha riferito di un piccolo significativo gesto. Il Rione Mota ha fatto arrivare dei pinzini ai lavoratori in presidio ai cancelli Berco: "Li ringrazio per questa forma di partecipazione alla lotta che continua intorno alla nostra storica azienda" – commenta il primo cittadino. E nel rimarcare come nei giorni antecedenti un momento cruciale, i lavoratori stiano scioperando per mandare un forte segnale.

Valerio Franzoni