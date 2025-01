Berco, nuovo summit. Domani l’incontro sul piano industriale

È in agenda domani un importante appuntamento per gli stabilimenti Berco di Copparo e Castelfranco Veneto. In un incontro programmato tra dirigenza aziendale e organizzazioni sindacali (Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm), infatti, verrà illustrato il Piano industriale del gruppo che fa parte del colosso tedesco Thyssenkrupp. Un momento particolarmente atteso, sia dalle parti sociali che dai dipendenti dei due siti produttivi, dal quale potranno emergere dettagli utili riguardo a futuro e prospettive. Un incontro che si inserisce in un contesto particolarmente complesso, segnato da una dura vertenza partita nell’ottobre dello scorso anno, dopo l’annuncio dell’apertura di una procedura di licenziamento collettivo per 480 dipendenti dello stabilimento copparese da parte della direzione aziendale, con la cancellazione della contrattazione aziendale per fronteggiare una difficile congiuntura dovuta agli impatti dei conflitti internazionali e all’aumento costi delle materie prime e dell’energia. Un situazione che, a seguito di incontri tra le parti prima in Regione, poi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sta oggi vivendo una nuova fase tracciata dagli accordi del 25 novembre scorso al Mimit. In quell’occasione era stata ritirata la procedura di licenziamento collettivo, sostituita dall’apertura sino al 16 gennaio prossimo di un percorso di mobilità volontaria con incentivo (pari a 57mila euro lordi) per un massimo di 400 lavoratori e l’impegno da parte delle organizzazioni sindacali e dell’azienda ad avviare una negoziazione rispetto alla contrattazione integrativa aziendale, scongiurandone così la cancellazione.

Ad oggi, sono circa un centinaio i lavoratori che hanno deciso di lasciare l’azienda: un numero ancora lontano dalla quota dei 400 e i prossimi giorni saranno cruciali per vedere se vi saranno nuove adesioni e quali saranno le intenzioni della direzione aziendale, qualora non dovesse essere raggiunta la soglia di esodi prefissata. Nel frattempo, si sono tenuti incontri tra azienda e sindacati rispetto al tema della contrattazione aziendale: "Tengo a precisare – afferma il segretario provinciale della Fiom Cgil, Stefano Bondi – che il contratto aziendale in essere è ancora in vigore. Quindi, nulla è cancellato. Ciò di cui si sta attualmente ragionando con l’azienda è su un possibile rinnovo del contratto stesso: le tre organizzazioni sindacali hanno avanzato proposte, così come anche la Direzione aziendale e, di comune accordo, si è deciso di prendere un po’ di tempo per approfondire e riflettere. Questo, anche in considerazione dell’incontro del 9 gennaio, in cui verrà illustrato il piano industriale per il gruppo Berco, da cui ci attendiamo dettagli rispetto a obiettivi e prospettive per i due siti produttivi".