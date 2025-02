"Berco, piano industriale credibile. Oppure Thyssen si faccia da parte"

"Thyssenkrupp presenti un piano industriale credibile per garantire prospettiva ai siti di Copparo e Castelfranco Veneto, o si faccia da parte e si cerchi un imprenditore che desideri investire sui territori e garantire un futuro agli stabilimenti e ai lavoratori". Perché in gioco non c’è solo la salvaguardia dell’occupazione, dei salari, ma anche la sopravvivenza di Berco e la tenuta sociale dei contesti in cui è inserita. È questo il messaggio espresso dai segretari nazionali Guglielmo Gambardella (Uilm), Valerio D’Alò (Fim Cisl), Loris Scarpa (Fiom Cgil), assieme ai segretari territoriali delle tre sigle sindacali e alle Rsu nell’assemblea con i lavoratori di ieri. Un incontro avvenuto a seguito del tavolo per l’avvio dell’esame congiunto con l’azienda sulla procedura di licenziamento collettivo con i vertici del gruppo per 247 lavoratori, da sommare ai 153 usciti nella finestra di mobilità volontaria incentivata e alla cancellazione della contrattazione integrativa dal 1° marzo. Atti unilaterali che hanno trovato risposta nella mobilitazione dei dipendenti che hanno già sostenuto 82 ore di sciopero, con presidi alle portinerie. Una protesta che proseguirà anche oggi, incrociando le braccia per 8 ore, e nei prossimi giorni. Una situazione drammatica, quella rappresentata dal sindacato, che ha richiamato all’unità lavoratrici e lavoratori. Il tavolo di ieri non ha dato segnali concreti verso l’apertura di una negoziazione tra le parti, "ma ci ha confermato – così Gambardella – che ci troviamo di fronte ad un’azienda disorientata, senza un progetto di rilancio, con il solo obiettivo di mettere i conti in ordine". Durissime le parole di Valerio D’Alò, che ha definito "vergognoso, con una trattativa in atto, che venga aperta una procedura di licenziamento" e sottolineato l’importanza di salvaguardare l’occupazione, in un contesto territoriale fragile. Sarà determinante la richiesta di incontro avanzata dal ministro Urso a Thyssenkrupp per un confronto sulle strategie per gli stabilimenti Berco. Loris Scarpa ha chiesto anche un forte impegno da parte delle istituzioni "per valutare forme di sostegno economico ai lavoratori". Il sindaco Fabrizio Pagnoni, sin dall’inizio vicino a dipendenti e sindacati, ha accolto l’invito "a coordinare un nuovo tavolo, parallelo a quello già attivato su tematiche di prospettiva, che dovrà occuparsi dei problemi di tenuta economica che cominciamo a registrare e che dovrà rispondere alle prime necessità di coloro che stanno scioperando. Stileremo un elenco di tutti gli attori possibili, banche, grande distribuzione, commercio, Comuni e Regione". Il prossimo incontro tra le parti il 24 marzo. In visita al presidio, ieri mattina con i consiglieri Pd Paolo Calvano e Marcella Zappaterra, l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia ha rimarcato la necessità di un coinvolgimento diretto di Thyssenkrupp. In serata, una delegazione di lavoratori Berco, a margine del convegno organizzato dalla Uil. in Camera di Commercio a Ferrara, si è trattenuta con il Governatore Michele De Pascale il quale ha promesso il massimo impegno dell’istituzione per dare una prospettiva a lungo termine alla produttività dell’azienda Valerio Franzoni