Berco più green col fotovoltaico "Investiamo sulla sostenibilità"

Berco diventerà più sostenibile, grazie ad un nuovo impianto fotovoltaico. Il progetto sarà realizzato da Edison Next, società del Gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, nell’ambito del contratto della durata di 20 anni firmato con la società del gruppo Thyssenkrupp. Edison Next, infatti, si occuperà della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 7,1 MWp per il sito di Copparo. Il nuovo impianto (che entrerà in esercizio nel 2024) sarà in grado di produrre circa 11.000 MWh all’anno, consentendo di coprire il 9% del fabbisogno di energia elettrica dello stabilimento tramite fonti rinnovabili. L’impianto fotovoltaico contribuirà quindi alla riduzione, da un lato, della spesa energetica, e dall’altro dell’impatto ambientale, consentendo di evitare l’emissione in atmosfera di oltre 3.800 tonnellate di CO2 all’anno, pari alla quantità assorbita da circa 115.000 piante. "Siamo lieti di iniziare un percorso virtuoso di transizione energetica con Berco, realtà industriale che l’estero ci invidia – dichiara Marco Steardo, direttore Industry di Edison Next -. Il fotovoltaico è una tecnologia ormai matura, consolidata e affidabile, che assicura benefici in termini di riduzione energetica ed emissiva, e aumenta l’indipedenza dalla rete". La realizzazione dell’importante progetto, "è la conferma della nostra precisa volontà aziendale di mantenere una leadership tecnologica non solo di prodotto, ma altresì del processo produttivo", ha sottolineato Piero Bruno, amministratore delegato di Berco spa. Patrick Buchmann, Ceo della Business Unit Thyssenkrupp Forged Technologies della quale Berco fa parte, ha inoltre sottolineato che la cooperazione con Edison Next contribuirà in modo significativo all’importante percorso che Forged Technologies e Berco hanno intrapreso nello stabilimento di Copparo per raggiungere l’impatto ambientale della sua produzione in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di Thyssenkrupp per il 2030.

Valerio Franzoni