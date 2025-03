Berco, presidio a Confindustria

Come riferito dalle Rsu Berco, ieri è arrivata la comunicazione dal board aziendale che l’atteso incontro di domani tra segreterie nazionali e territoriali del sindacato e la dirigenza si terrà nella sede di Confindustria a Ferrara. Una decisione che, secondo le Rsu, potrebbe essere attribuibile al fatto che i vertici aziendali non vogliano tenere l’incontro allo stabilimento di Copparo, in quanto è previsto il presidio dei lavoratori in sciopero per altre otto ore. La richiesta da parte della Rsu ai dipendenti , dunque, è quella di avviare il presidio in mattinata dinanzi alle portinerie dello stabilimento per poi spostarsi in via Montebello, dinanzi la sede di Confindustria. "Non è accettabile questo ennesimo gesto di mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori di Berco – scrivono le Rsu –. Facciamo sentire la nostra voce anche a Ferrara davanti a Confindustria".