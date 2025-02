Berco, prosegue la mobilitazione. Tavolo in Municipio

Proseguirà anche oggi la mobilitazione dei lavoratori dello stabilimento Berco di Copparo. Per la giornata odierna, la Rsu ha proclamato otto ore di sciopero, con presidio dinanzi alle portinerie. "La decisione di proclamare lo sciopero – si legge nel comunicato sindacale – nasce dalla necessità di dare voce alle aspettative di tutti i dipendenti Berco sulla possibilità di avviare una nuova fase di negoziato, finalizzato a scongiurare i licenziamenti". Il presidio comincerà alle 6 del mattino e proseguirà per tutta la giornata. Martedì prossimo, invece, si terrà l’incontro tra sindacati e Azienda per l’esame congiunto della situazione, cui seguirà l’assemblea con i lavoratori. Oggi in Municipio, inoltre, è convocato un tavolo comunale relativo alla crisi Berco, annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Fabrizio Pagnoni.