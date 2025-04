Berco, riprende la causa di lavoro. I testimoni ricostruiscono la crisi: "Così abbiamo saputo degli esuberi"

Gli ultimi mesi della crisi Berco ricostruiti istante per istante davanti al giudice del lavoro Alessandra De Curtis. Dopo il sostanziale nulla di fatto dell’ultimo incontro al tavolo delle trattative, la vertenza sull’azienda di Copparo torna in tribunale. L’udienza di ieri è stata dedicata all’audizione dei primi tre testimoni, due dei sindacati e uno dell’azienda. Il procedimento, lo ricordiamo, è nato dalla causa di lavoro intentata da Fiom, Fim Cisl e Uilm nei confronti dell’azienda. Il ricorso presentato dai sindacati ruota intorno a due punti fermi. Primo, l’apertura della procedura di mobilità che, secondo le sigle, sarebbe avvenuta in violazione degli obblighi preventivi di informazione previsti dal contratto nazionale e ‘calpestando’ i doveri di correttezza e buona fede nelle relazioni sindacali. In seconda battuta, i sindacati puntano il dito sulla disdetta unilaterale di tutti gli accordi aziendali, contravvenendo al fatto che tali accordi avessero una scadenza prevista a fine 2025 e che quindi "non possono essere disdettati in anticipo".

I primi a prendere la parola ieri mattina sono stati i testimoni dei sindacati, anche essi rappresentanti dei lavoratori in Berco. La ricostruzione è partita dall’annuncio degli esuberi (dall’azienda "avevano fretta", dirà un testimone) ai vari incontri nelle successive fasi della vicenda. In particolare il discorso si è soffermato sul passaggio relativo alle quattrocento uscite volontarie e sul fatto che, qualora non si fosse raggiunto quel numero, l’azienda avrebbe proceduto comunque. Secondo i sindacalisti tale implicazione non era chiara, mentre l’azienda sarebbe invece di avviso diverso. Con un po’ più di tempo, infatti, "qualcun altro avrebbe trovato un altro lavoro". Il ragionamento si è poi spostato sulla consapevolezza o meno della reale situazione della Berco. "Negli incontri periodici l’azienda ci spiegava l’andamento delle commesse – ha affermato un teste –, ma inizialmente eravamo al corrente solo della perdita di un grosso cliente russo". Solo ha ottobre si sono resi conto della reale gravità della situazione. Riguardo al piano degli investimenti, si parlava di "58 milioni in quattro anni, per due dei quali erano già state individuate le zone in cui intervenire. Ci chiedevamo – così il teste – da dove potessero uscire le risorse. Venivano sostituiti macchinari vecchi e abbiamo avuto perplessità".

Per l’azienda ha parlato una teste che si è soffermata sull’andamento dei fatturati negli ultimi anni. Le cifre parlano di un calo "dai 468 milioni del 2021-22 ai 402 milioni del ‘22-‘23 fino ai 281 del ‘23-‘24". Il momento più critico è stato a settembre 2024, quando è arrivata la nuova mazzata con "l’aumento dei costi di trasporto ed energia. Un cambiamento strutturale sul mercato, i nostri prodotti non erano più competitivi". La testimone della Berco ha infine spiegato che era "stato svolto un lavoro per trovare una soluzione" alla situazione di difficoltà. Si torna in aula l’11 aprile per gli ultimi testi e la discussione.

