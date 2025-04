Berco, ritirati i licenziamenti. Si torna di nuovo in fabbrica: "Speranza dopo mesi di lotta. Da Roma un primo passo"

Dopo una durissima vertenza durata sei mesi, e 350 ore di sciopero, l’accordo siglato giovedì al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a Roma, è stata una vera e propria boccata di ossigeno per i lavoratori di Berco. Innanzitutto per il ritiro della procedura di licenziamento collettivo che riguardava 247 lavoratori, trasformata in un percorso di mobilità volontaria, da parte dell’azienda, e l’impegno per i prossimi quattro anni a salvaguardare gli aspetti occupazionali con l’applicazione della cassa integrazione straordinaria per contratto di solidarietà.

"Il ritiro dei licenziamenti è stato un passaggio necessario – sottolinea Massimo Musacci, sindacalista della Rsu Fiom –, perché non potevamo rischiare 247 licenziamenti in una fabbrica che ha già dato, in un paese che ha già dato e in una provincia che ha già dato, dove le situazioni di crisi sono veramente tante". E, inoltre, ciò consentirà un confronto più sereno tra organizzazioni sindacali e vertici aziendali per il rinnovo della Contratto integrativo aziendale che, una volta stilato, avrà valenza retroattiva al primo marzo del 2025. Un esito, quello di giovedì, non certo facile da raggiungere come ha evidenziato Roberto Girotto, sindacalista Rsu Fim, ma positivo. "Ora ci sarà la partita importante legata al Contratto integrativo aziendale – la sua affermazione – sappiamo che è un tema complesso, perché legato al salario dei lavoratori, ma sarà indispensabile trovare un accordo a fronte della difficile situazione che la fabbrica Berco sta attraversando".

Simone Nonnato e Antonio Barile, Rsu Uilm, ritengono altresì positiva la disponibilità espressa dal Ministero a "ricercare nuove partnership con imprese in settori compatibili con le produzioni attuali e potenziali di Berco, per dare rilancio e lustro a questa importante realtà del territorio". Igor Bergamini, assieme agli altri rappresentanti delle Rsu, evidenzia come la vertenza abbia focalizzato l’attenzione, non solo a livello provinciale e regionale, ma anche nazionale. E il loro ringraziamento va a tutti i lavoratori impegnati nella lunga mobilitazione, alle istituzioni, alle associazioni, alle realtà commerciali e produttive e a tutte le comunità per la concreta solidarietà e vicinanza dimostrata. Alle voci di soddisfazione si unisce quella della lavoratrice Stefania Pellizzola: "Siamo contenti. È stata una bella lotta, conclusa positivamente". Un risultato inaspettato per Sandro Bondandini, sempre presente alle iniziative di mobilitazione: "Visti gli esiti dei tavoli precedenti eravamo un po’ scoraggiati. Poi la convocazione al Ministero da cui è arrivata la bellissima notizia del ritiro dei licenziamenti che più ci premeva. Diciamo che dopo un Natale abbastanza tragico, nell’uovo di Pasqua abbiamo trovato una bella sorpresa".

Per la giornata di martedì sono state convocate le assemblee con i lavoratori, alla presenza dei segretari nazionali di Fim, Fiom e Uilm in cui saranno approfonditi i termini dell’accordo, salutato con favore anche da Confartigianato Ferrara: "Una buona notizia – affermano il presidente Graziano Gallerani e il segretario Paolo Cirelli - alla quale dovranno fare seguito fatti concreti, con pragmatismo e buon senso, grazie all’attivismo del Ministero e della Regione e soprattutto grazie all’impegno delle maestranze e delle istituzioni tutte, a partire dall’istituzione di prossimità rappresentata dal Comune di Copparo e guidata dal sindaco Pagnoni che si è messo in prima persona a sostenere e tutelare il proprio territorio".