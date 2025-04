Berco, sconti in vetrina. Aumentano i negozi

Si moltiplicano le azioni a sostegno dei lavoratori Berco, che affrontano la vertenza iniziata a ottobre a prezzo di grandi sacrifici e i cui stipendi stanno conoscendo una forte erosione per effetto di una mobilitazione crescente.

Continuano le adesioni delle attività che applicano sconti, come proposto al tavolo di crisi da Confcommercio Ascom Ferrara, Confesercenti, Cna e Confartigianato. Le attività aderenti, di differente tipologia, per far fronte alle diverse esigenze della vita quotidiana, espongono in vetrina una grafica comune. Per accedere alla scontistica sarà necessario esibire il badge aziendale o la busta paga, insieme a un documento di identità, per attestare di essere un lavoratore dello stabilimento. In questi giorni, gli elenchi delle attività aderenti sono stati resi noti dalle Rsu ai lavoratori.

Da domani, inoltre, sarà aperto il ritiro i generi di prima necessità raccolti sinora, che vengono movimentati dalla Protezione Civile e gestiti da Croce Rossa Italiana (Cri) e Centro Aiuto alla Vita (Cav), grazie anche agli spazi messi a disposizione dal Parco Verde. Cri e Cav hanno predisposto la distribuzione dalle 10 alle 12, con ingresso dal retro del bar del centro sociale, così da garantire un corridoio che assicuri la privacy dei fruitori.

Per quanto riguarda la grande distribuzione, Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno stanno organizzando una raccolta alimentare per domani sia nell’Ipercoop di Copparo sia negli altri Iper della provincia e nei negozi Coop Reno di Berra, Jolanda di Savoia e Bosco Mesola. Nella stessa giornata anche Alì (Aliper) effettuerà una colletta straordinaria in favore dei dipendenti Berco nei punti vendita della provincia, Copparo, Tresigallo, Ostellato e Lagosanto.

"È fondamentale che nessuno si senta solo in questo momento difficile – afferma il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni – ed è per questo che l’Amministrazione comunale, insieme a tutte le realtà territoriali, sta mettendo in campo ogni possibile iniziativa di sostegno".

Valerio Franzoni