Berco senza pace, nuovi scioperi. Le Rsu: "Basta ricatti dall’azienda"

Si apre una nuova fase di mobilitazione alla Berco. È questa la prevedibile risposta da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento, convocati ieri in assemblea dalle segreterie territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e Rsu per discutere la comunicazione da parte dei vertici aziendali che hanno annunciato la disdetta del contratto integrativo a partire dal 1° marzo prossimo. Un comportamento definito "inaccettabile" da parte delle organizzazioni sindacali che, assieme all’azienda, avevano avviato una discussione incentrata proprio sulla rinegoziazione del contratto stesso.

Dopo il confronto avvenuto in assemblea, "le lavoratrici e i lavoratori – riferiscono in una nota le segreterie provinciali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) – hanno deciso di aprire una fase di mobilitazione con iniziative di sciopero che verranno decise e comunicate dalla Rsu giorno per giorno".

La prima iniziativa si terrà già nella giornata di oggi, con due ore di sciopero per ogni turno, e con un presidio dinanzi ai cancelli dello stabilimento copparese. "Questo primo periodo di sciopero proseguirà fino al 13 febbraio – proseguono i sindacati –, data in cui è convocato un tavolo di discussione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma. Le lavoratrici e i lavoratori di Berco non sono disposti ad accettare il ricatto imposto dall’azienda, che vede quest’ultima richiedere al sindacato la sottoscrizione di un accordo che cancelli il contratto integrativo aziendale e la contrattazione riguardo alle condizioni di utilizzo degli ammortizzatori sociali, sia per il presente che per il futuro, in alternativa ai licenziamenti".

I dipendenti, dunque, chiedono all’azienda che venga ritirata la disdetta del contratto integrativo aziendale "per poter affrontare le problematiche che stanno colpendo Berco in un vero tavolo negoziale. Inoltre, chiedono di avviare al più presto un percorso per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, al fine di scongiurare i licenziamenti".

Richieste, queste, che verranno ribadite anche attraverso le azioni di mobilitazione che si terranno in questi giorni, in risposta all’annunciata disdetta dell’integrativo da parte dell’Azienda, deciso per fronteggiare la grave crisi che sta interessando il gruppo che fa capo al colosso tedesco Thyssenkrupp, dovuta anche agli impatti dei conflitti in Ucraina e Medioriente, all’aggravio dei costi per l’energia e le materie prime. Un atteggiamento stigmatizzato dalle organizzazioni sindacali nella precedente comunicazione, ritenuto "irresponsabile" e che si teme possa minare la "possibilità di trovare una soluzione alla difficile crisi che sta colpendo i lavoratori di Berco e l’azienda stessa, e che avrà ripercussioni negative sull’intero territorio provinciale".

Nei giorni scorsi da parte del mondo politico locale e regionale è stato espresso l’auspicio che si possa riavviare il confronto tra le parti, per trovare una soluzione a salvaguardia dell’occupazione, della tenuta economica del territorio e dell’attività dello stabilimento.