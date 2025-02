Berco, striscioni e video a Bruxelles. La protesta nel cuore dell’Europa

"La protesta per la Berco non ha confini, siamo arrivati nel cuore dell’Europa", Roberto Girotto (Fim Cisl) regge con le mani lo striscione. ’Più dignità e più rispetto. I lavoratori e le lavoratrici di Berco, Italia’, si legge su fondo bianco, intorno slogan e i colori del sindacato che sventolano nelle bandiere. Bruxelles, la sede del Consiglio europeo, siamo in place Jean Rey.

E’ la manifestazione dei metalmeccanici italiani. "Protesta massiccia", dice ancora Girotto. Nell’aria hanno risuonato gli interventi di delegati e delegate dei sindacati europei metalmeccanici. "La piazza era gremita, noi come delegati e Rsu di Berco – spiega – avevamo l’intento di riaccendere i riflettori sulla vicenda della fabbrica di Copparo, affinché la grave situazione venisse presentata all’opinione pubblica ed anche a livello europeo con la giusta prospettiva". Non solo parole di rabbia. Anche immagini, i reparti, le lotte davanti ai cancelli che scorrevano in un video sulla drammatica crisi della Berco, anche quello ’girato’ durante la contestazione davanti ai palazzi dell’Europa.

Dopo la doccia fredda – lo stop ai contratti integrativi arrivato dai vertici dell’impresa proprio durante un incontro a Roma – oltre 400 dipendenti non sanno più quale futuro li attende. Il rischio che prenda di nuovo forma l’incubo dei licenziamenti è più che concreto. Alla Berco lavorano meno di mille operai, quei 480 esuberi rappresentano la metà del personale dell’impresa. "Inaccettabile l’atteggiamento dell’azienda del gruppo Thyssen, la Regione continuerà ad essere al fianco dei lavoratori", le parole di Paolo Calvano, capogruppo del Pd in Regione, ieri mattina a Copparo. "Abbiamo disegnato uno striscione – riprende il sindacalista – dove dichiariamo che il lavoro non è una merce, ci vuole più dignità e rispetto per le lavoratrici ed i lavoratori dello stabilimento. Dietro ognuno di loro ci sono delle famiglie, c’è un territorio intero che rischia di crollare".

Le lancette toccano sul quadrante le 14.30, una delegazione viene convocata dai parlamentari italiani. Erano presenti i segretari nazionali di Fim Fiom (Uliano e De Palma) e di Femca Uiltec. Tra i parlamentari Gualmini, Bonaccini, Orlando, Pedullà, Scuderi, Tridico, Zingaretti. "Nell’incontro – la sintesi – è stata ribadita l’importanza di creare politiche europee che aiutino le industrie metalmeccaniche del nostro paese che sprofondano in vere e proprie crisi. L’automotive è uno dei settori più colpiti a causa della transazione che non viene governata in modo adeguato e lascia strascichi con i licenziamenti. I parlamentari si sono impegnati a trovare soluzioni". Se lo augurano tutti, se lo augurano – i giorni scorrono in fretta – gli operai della Berco, le famiglie di Copparo.

Alla manifestazione i dipendenti dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti, della chimica-farmaceutica, energia, gomma e della plastica, ceramica e del vetro e della moda di Fim, Fiom, Uilm, Filctem, Femca, Uiltec. Bruxelles, striscioni e bandiere. Alla regia della protesta a Bruxelles c’è IndustriAll Europe, il sindacato europeo dell’industria. "Sono necessarie risposte concrete per non subire la transizione ecologica", l’appello di Roberto Girotto. Risposte che attendono quasi un migliaio di operai a Copparo, Ferrara, Italia.