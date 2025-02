"Berco, subito aiuti per sostenerla"

L’istituzione di un tavolo permanente dell’economia era già nei programmi dell’amministrazione comunale copparese. Ma dato il generalizzato contesto di crisi a livello provinciale che sta colpendo in particolar modo il comparto della meccanica e della metalmeccanica, e la vertenza aperta allo stabilimento Berco con l’avvio della procedura di licenziamento collettivo di 247 lavoratori, l’avvio non era procrastinabile. Ed è per questo che ieri si è tenuto un primo incontro presieduto dal sindaco Fabrizio Pagnoni, cui hanno partecipato Graziano Gallerani e Paolo Cirelli, rispettivamente presidente e segretario generale di Confartigianato Ferrara, Matteo Carion e Debora Occhiali di Cna, la presidente e direttrice di Cfp Cesta Patrizia Forlani, la responsabile Welfare dell’Unione ‘Terre e Fiumi’ Monia Ricci e la direttrice generale di Assp ‘Terre e Fiumi’ Norma Bellini. Al centro del confronto, la salvaguardia dell’occupazione, la formazione e il sostegno a lavoratrici e lavoratori che potrebbero perdere il posto di lavoro, con uno sguardo di prospettiva per lo sviluppo e il rilancio del territorio.

"È stato avviato un ragionamento su problematiche trasversali maggiormente sentite dalle imprese, quali la necessità di infrastrutture, vie d’accesso e strumenti per fronteggiare l’aumento dei costi di materie prime ed energia che è tornato a farsi sentire – ha riferito il primo cittadino –. Il Copparese sta vivendo una crisi di carattere sovra-territoriale. E quanto sta avvenendo allo stabilimento Berco si inserisce in un quadro di marcata sofferenza del settore della meccanica e della metalmeccanica. Pur rimanendo inalterato l’impegno ad affiancare le parti sociali, affinché si possa addivenire ad una soluzione, occorre studiare attentamente come poter essere il più possibile utili e vicini ai dipendenti e alle loro famiglie. Ma anche quali azioni possono essere messe in campo per rendere il nostro territorio più attrattivo e appetibile per potenziali imprenditori che volessero avviare nuove attività". Dunque, l’obiettivo del tavolo è quello di creare una sinergia tra diversi attori che, ciascuno per la propria competenza, consenta di essere pronti di fronte ad ogni scenario. Un tavolo che, di volta in volta, sarà declinato su singoli aspetti dell’economia locale, invitando le realtà interessate. Quello di ieri ha rappresentato un primo passaggio, cui ne seguiranno altri, anche in funzione degli sviluppi nella vertenza Berco, nonché delle varie criticità che potrebbero emergere in un contesto internazionale in continua evoluzione, coinvolgendo anche enti istituzionali sovracomunali.

Valerio Franzoni