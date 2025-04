Berco, successo per la distribuzione dei generi alimentari

Si è concretizzato sabato scorso il sostegno ai lavoratori Berco, da mesi impegnati nella vertenza riguardante lo stabilimento e alle prese con problematiche economiche dovute a stipendi erosi per la lunga mobilitazione. Con successo è stata effettuata la distribuzione dei generi di prima necessità raccolti, iniziativa gestita da Croce Rossa Italiana e il Centro Aiuto alla Vita negli spazi messi a disposizione dal Parco Verde e la movimentazione della Protezione civile. La consegna ha visto circa 50 persone ricevere il necessario per affrontare le esigenze quotidiane, in un ambiente che ha garantito riservatezza e dignità. Le azioni di solidarietà non si fermano. Le prossime date per la distribuzione dei generi di prima necessità sono già state fissate per il 9 e 12 aprile. In entrambe le giornate, il servizio sarà attivo dalle 10 alle 12. "Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che stanno contribuendo, con gesti concreti, a sostenere i lavoratori Berco in questo momento tanto delicato - afferma il sindaco Fabrizio Pagnoni, che si è occupato del coordinamento delle iniziative -. Queste azioni non rappresentano solo un supporto materiale, ma sono espressione tangibile di una comunità unita, che sa fare fronte comune. Dalla reazione a questi mesi difficili abbiamo quotidianamente conferma del cuore grande di Copparo". Dalla Fiom Ferrara viene inoltre rivolto un sincero ringraziamento alla lega Spi Cgil di Copparo - Ro Riva del Po per aver organizzato, domenica scorsa, il pranzo solidale a sostegno dei dipendenti di Berco. Un’iniziativa che, evidenza il segretario provinciale della Fiom Stefano Bondi, "ha messo in luce quanto sia vivo il valore della solidarietà nelle nostre comunità e oltre".