Berco, termina la cassa integrazione. Dal 6 novembre sarà ’solidarietà’

COPPARO

Sta attraversando un periodo di difficoltà, dovuto a un calo produttivo, la Berco di Copparo. Una situazione che verrà affrontata attraverso un impiego parsimonioso degli ammortizzatori sociali per garantire la tutela dei lavoratori. Nella giornata di venerdì scorso, infatti, si è tenuto un incontro che ha visto al tavolo le segreterie territoriali di Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm, le rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) per discutere e definire l’applicazione del contratto di solidarietà, quale ammortizzatore sociale da utilizzare per gestire l’importante calo produttivo, principalmente determinato dal contesto internazionale che anche l’azienda di via I Maggio si sta trovando ad affrontare. Come riportato nella comunicazione delle organizzazioni sindacali e delle Rsu ai lavoratori, dunque, il ricorso alla cassa integrazione ordinaria cesserà a partire dal 30 ottobre. L’obiettivo, dunque, è quello di far fronte alla situazione attraverso un utilizzo oculato degli ammortizzatori sociali a disposizione, valutando volta per volta l’andamento nei prossimi mesi, e puntando sulla tutela dei dipendenti. Nella settimana dal 30 ottobre al 3 novembre saranno convocate le assemblee retribuite per spiegare le modalità di funzionamento dei contratti di solidarietà, che saranno applicati a partire dal prossimo 6 novembre. Al termine dell’incontro, inoltre, si è ragionato sul calendario produttivo, che non è ancora stato sottoscritto: in quest’ambito si è parlato della copertura con quarantotto ore di permessi annui retribuiti (Par) nelle giornate del 28 e 29 dicembre 2023 e dal 2 al 5 gennaio 2024, e della chiusura collettiva di tre settimane dal 5 al 23 agosto 2024. Secondo quanto riportato nella comunicazione dei sindacati ai lavoratori, inoltre, l’azienda ha anche comunicato che dal 18 al 23 dicembre di quest’anno applicherà l’articolo 2, titolo III del contratto, comandando ai lavoratori che ne hanno disponibilità la fruizione delle ferie e Par degli anni precedenti. Quanto emerso nel corso del tavolo che si è tenuto nella giornata di venerdì scorso, comunque, sarà oggetto delle assemblee retribuite con i lavoratori che si terranno, come detto, nella settimana tra il 30 ottobre e il 3 novembre per fornire tutti i chiarimenti del caso, soprattutto in merito ai contratti di solidarietà che verranno applicati.

Valerio Franzoni