Berco, torna il sorriso con i goliardi : "Il volto giovane della solidarietà"

Un gesto tanto inaspettato quanto gradito ha colorato le vie di Copparo nella mattinata di ieri. Un gruppo di goliardi dell’Università di Ferrara ha fatto tappa in paese per esprimere un sentito e originale supporto ai lavoratori Berco e all’intera comunità colpita dalla difficile vertenza occupazionale. Un sostegno che ha avuto la forma arcuata del sorriso. Durante la spedizione copparese gli studenti con casacche, mantelli e feluche hanno portato con sé una riproduzione della Monna Lisa dotata di un ovale, attraverso cui i passanti hanno potuto affacciarsi per scattare foto o per farsi ritrarre con il celebre sorriso. Una trovata leggera e simpatica per esprimere una convinta e calorosa vicinanza. La presenza dei goliardi, una cui rappresentanza ha visitato anche la sede comunale, accolta dal sindaco Fabrizio Pagnoni, ha suscitato curiosità e, appunto, sorrisi, a confermare come la solidarietà possa assumere forme diverse e attraversare diverse generazioni.

Oggi, a sostegno dei lavoratori dello stabilimento di via I Maggio prenderanno il via azioni, condivise nell’ambito del tavolo di crisi coordinato dal Comune a cui hanno preso parte organizzazioni sindacali e varie realtà del territorio. Da oggi sarà aperto il ritiro i generi di prima necessità raccolti sinora, movimentati dalla Protezione Civile e gestiti da Croce Rossa Italiana (Cri) e Centro Aiuto alla Vita (Cav), grazie agli spazi messi a disposizione dal Parco Verde. Cri e Cav hanno predisposto la distribuzione dalle 10 alle 12, con ingresso dal retro del bar del centro sociale, così da garantire un corridoio che assicuri la privacy dei fruitori.

Per quanto riguarda la grande distribuzione, Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno organizzano per oggi una raccolta alimentare sia nell’Ipercoop di Copparo sia negli altri Iper della provincia e nei negozi Coop Reno di Berra, Jolanda di Savoia e Bosco Mesola. Sempre oggi, anche Alì (Aliper) effettuerà una colletta straordinaria in favore dei dipendenti Berco nei punti vendita Copparo, Tresigallo, Ostellato e Lagosanto.

Valerio Franzoni