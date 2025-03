"Berco, un piano licenziamenti da ritirare"

"L’unica dichiarazione di buon senso che poteva rilasciare l’amministratore delegato di Berco poteva essere quella di ritirare i 247 licenziamenti, che significa evitare di mettere per strada 247 famiglie". È stata questa la replica delle segreterie nazionali di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uil Uilm alle parole dell’amministratore delegato di Berco Giacomo Bottone nella conferenza stampa tenuta venerdì mattina in sede a Confindustria a Ferrara. Da parte delle tre sigle sindacali, viene sottolineato come anche "i lavoratori, i cittadini, le istituzioni e i sindacati vorrebbero che Berco possa produrre per i prossimi cento anni, ma senza un piano industriale, chiesto più volte, ma mai ottenuto, siamo ancora alla propaganda. Un vero e proprio piano industriale atteso anche dallo stesso ministro Adolfo Urso che, in mancanza del quale, è stato costretto a rivolgersi direttamente alla multinazionale tedesca Thyssenkrupp. Anche il sacrificio chiesto a quei pochi lavoratori costretti ad entrare sono un segno di debolezza del management, a cui è sfuggito il governo della fabbrica".

Secondo le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm, "la sede più opportuna per fare e supportare dichiarazioni – ma che siano responsabili – resta quella del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, messa a disposizione dal Governo per risolvere la vertenza, con tutto il supporto possibile. Allora chiediamo ancora una volta all’Ad di Berco un grande gesto di responsabilità, con il ritiro dei licenziamenti e la possibilità di ricominciare a ragionare con lucidità sul destino di oltre duemila famiglie. Sarebbe un grande gesto che ci farebbe ricredere su tanti giudizi espressi da tutti quelli che stanno seguendo questa tragedia sociale e industriale". E rivolgendosi direttamente all’Ad, lanciano un appello: "Esca dall’isolamento, riconquisti il rispetto dell’intero Paese e ritorniamo al senso di responsabilità".

Il sindaco Fabrizio Pagnoni, anche venerdì al presidio dinanzi allo stabilimento di via I Maggio, ha osservato come, sentite le voci dell’amministratore delegato di Berco e dei sindacati, le posizioni siano "ancora lontane, ma davvero auspico che si possa ragionare di lavoro e di una strategia industriale quanto prima: per il bene di tutto il territorio e non solo copparese". E tornando al presidio di venerdì, "ciò di cui ci possiamo rallegrare invece – evidenzia il primo cittadino, attraverso la propria pagina social – sono i momenti di grande emozione, come la consegna delle mimose alle lavoratrici Berco, l’orgoglio di vedere il mondo della scuola dimostrare concretamente partecipazione e vicinanza, con i lavori dei nostri bambini, e la solidarietà che non rallenta".

Valerio Franzoni