Berco, un’altra fumata nera. Nessun dietrofront sui licenziamenti

di Valerio FranzoniCOPPARO (Ferrara)Regnano ancora incertezza e preoccupazione per il futuro agli stabilimenti del Gruppo Berco di Copparo e Castelfranco Veneto. Dallo scorso ottobre, i siti produttivi sono interessati da una complessa vertenza, avviata a seguito dell’avvio di una procedura di licenziamento collettivo dei 247 lavoratori della fabbrica nel Ferrarese (dove già 153 dipendenti si sono dimessi, con mobilità volontaria incentivata) e della disdetta del Contratto integrativo dal 1° marzo che riguarda entrambi i siti. Atti unilaterali che i vertici aziendali hanno messo in campo per fronteggiare una crisi determinata da una pesante perdita di fatturato, stigmatizzati da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm e istituzioni locali. Le organizzazioni sindacali ritengono indispensabile un diretto coinvolgimento della proprietà di Berco, la multinazionale tedesca Thyssenkrupp, cui ha chiesto un incontro il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per conoscere piani e strategie per i due stabilimenti. Una necessità che è stata ribadita ieri dai segretari nazionali Guglielmo Gambardella (Uil Uilm), Valerio D’Alò (Fim Cisl), Loris Scarpa (Fiom Cgil), assieme ai segretari territoriali delle tre sigle territoriali e alle Rsu, nell’assemblea davanti allo stabilimento con i lavoratori da settimane impegnati nella mobilitazione, tra scioperi (altre 8 ore oggi) e presidi.

L’incontro ha seguito il tavolo di ieri mattina tra sindacati e vertici aziendali per l’avvio dell’esame congiunto della procedura di licenziamento collettivo, che ha visto le parti rimanere sulle rispettive posizioni. Nessun passo avanti, dunque, verso l’apertura di una negoziazione. Durissime sono state le parole dei segretari nazionali del sindacato che hanno ribadito la necessità che Thyssenkrupp chiarisca i piani per Berco: "Presenti un piano industriale credibile per garantire prospettiva ai siti di Copparo e Castelfranco Veneto, o si faccia da parte e si cerchi un imprenditore che voglia investire e garantire un futuro agli stabilimenti e ai lavoratori". In gioco c’è la sopravvivenza delle due fabbriche e la tenuta economica e sociale dei contesti territoriali nelle quali sono inserite. Ed è anche per questo che è stato rivolto un appello alle istituzioni a valutare forme di sostegno ai lavoratori impegnati nella mobilitazione e che stanno sostenendo pesanti sacrifici.

Il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni ha subito accolto l’invito dei sindacati a coordinare un nuovo tavolo, parallelo a quello già attivato su tematiche di prospettiva, "che dovrà occuparsi dei problemi di tenuta economica che cominciamo a registrare". Da parte dei sindacati, inoltre, si sta ragionando sull’impugnazione legale della disdetta del Contratto integrativo e della procedura di licenziamento. Ieri anche l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia ha fatto visita al presidio e ha ribadito come "la soluzione non può che passare per il coinvolgimento della proprietà Thyssenkrupp".