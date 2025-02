Berco, venti di crisi: "Lavoratori a rischio". Verso la mobilitazione

Sono state convocate per martedì dalle segreterie territoriali della Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e dalle Rsu, le assemblee con i lavoratori della Berco di Copparo. È quella la sede in cui verrà decisa la risposta alla comunicazione dell’azienda di procedere con la disdetta del contratto integrativo aziendale dal 1° marzo prossimo per fronteggiare la grave crisi che sta interessando il gruppo che fa capo al colosso tedesco Thyssenkrupp, dovuta anche agli impatti dei conflitti in Ucraina e Medioriente e all’aggravio dei costi per l’energia e le materie prime.

Un comportamento ritenuto inaccettabile da parte delle organizzazioni sindacali e rischia di minare il percorso di confronto avviato nei mesi scorsi, volto a rinegoziare il contratto integrativo e a condividere soluzioni per evitare il riavvio della procedura di licenziamento collettivo, considerando che la "finestra" per la mobilità volontaria incentivata chiusa il 16 gennaio ha visto aderire poco più di 150 lavoratori rispetto ai 400 previsti nell’accordo raggiunto tra le parti al Ministero dell’Industria e del Made in Italy (Mimit) il 25 novembre scorso.

Rispetto all’annuncio dell’azienda, il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni non nasconde la propria preoccupazione sia per il destino dei dipendenti interessati dalla delicata vertenza, sia per la tenuta economica del territorio. "La comunicazione da parte dell’azienda mi lascia perplesso e stupito. Sapevo che tra dicembre e gennaio si era instaurato un confronto sulla rinegoziazione del contratto aziendale, che appariva proficuo. Invece, la decisione unilaterale di disdettare l’integrativo appare come una marcia indietro in un momento delicato, a due settimane dal tavolo programmato al Mimit per il 13 febbraio".

A colpire il primo cittadino gli "impietosi dati economici forniti dai vertici di Berco che confermano la situazione di crisi che ci era stata rappresentata. Ma senza conoscere il Piano industriale, che abbiamo più volte richiesto ed è stato solo illustrato in modo parziale ai sindacati, è difficile avere contezza delle strategie dell’azienda e individuare azioni che possano supportarla". Pagnoni auspica che si possa riallacciare il dialogo tra le parti e rinnova l’impegno "a seguire in tempo reale la vicenda, rendendoci disponibili a fare la nostra parte".

A sperare in una ripresa del dialogo è anche l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia: "Ritengo che all’interno di un pesante percorso di ristrutturazione come quello che sta coinvolgendo Berco e con tavoli aperti ai massimi livelli istituzionali, andrebbe evitato qualunque atto unilaterale, considerando altresì l’avvicinarsi dell’incontro al Mimit per il 13 febbraio cui presenzieremo".

Sugli sviluppi della vicenda interviene la consigliera regionale del Pd Marcella Zappaterra: "La cancellazione annunciata via Pec dell’integrativo aziendale dal 1° marzo, unita al piano per la riduzione del personale, è uno schiaffo a chi lavora per cercare soluzioni che non siano solo tagli laceranti del tessuto sociale ed economico locale. Anzi, regionale. Come Partito Democratico a tutti i livelli anche stavolta faremo la nostra la parte per evitarlo".